百人戴耳機熱舞不擾鄰 響應健康行動宣言「健康這回事動起來就算數」

台灣邁入超高齡社會，如何讓國人不只活得久，更要活得健康，成為重要課題。聯合報健康事業部主辦「2026健康行動，永續未來」活動今（1）日邁入第二天，邀集衛福部、運動部及國健署代表，倡議將健康管理從疾病治療轉向預防保健，結合AI數位科技、規律運動、健康篩檢，讓健康不再只是口號，而是每個人都能落實的日常行動。現場舉辦健康沙龍、上百人的無聲派對及互動體驗，為全民健康行動注入力量！

上午「健康行動Talk沙龍」邀請衛福部常務次長莊人祥、運動部政務次長黃啟煌、總統府國策顧問簡文仁、運動部全民運動署副署長吳建遠、衛福部國民健康署社區健康組組長劉家秀等人，從政策、社區及生活面向，探討如何讓全民動起來。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，報社不只傳遞健康知識，更希望將衛教資訊轉化為實際行動，近期「智未來AI學苑」開設樂齡AI課程，協助中高齡者運用數位工具管理健康。她呼籲民眾走訪現場運動科技及身心健康展位，讓健康從認識走向實踐。

衛福部次長莊人祥：善用AI管理健康 從治療走向預防

衛福部次長莊人祥表示，台灣已進入超高齡社會，健康政策不能只著重疾病發生後的治療，更應向前延伸至預防保健與健康促進。民眾除了知道如何維持健康，更重要的是身體力行，並持續養成良好習慣。

莊人祥指出，AI與數位科技已逐漸融入日常生活，成為健康管理的重要幫手。例如透過手機App或穿戴裝置記錄運動情形，利用AI分析餐點照片，了解熱量、蛋白質等營養成分，也能協助整理健康紀錄、提醒服藥及定期追蹤，讓民眾更容易掌握自身健康狀況。

不過，莊人祥提醒，推動數位健康管理時，也必須注意不同世代使用科技的能力差異，透過社區、醫療院所及家庭共同協助，避免長者因不熟悉數位工具而被排除在健康服務之外。另外，政府推動「健康幣」，希望透過正向回饋機制，鼓勵民眾主動參與健康篩檢、疫苗接種及健康促進活動，未來並期待結合運動相關獎勵機制，讓健康行為成為可以持續累積的生活習慣。

運動部次長黃啟煌：運動融入日常 從小改變累積健康

運動部次長黃啟煌表示，運動不應只是少數人的興趣，更應成為全民生活的一部分。規律運動有助於維持血壓、血糖穩定，降低慢性疾病風險，重點不在一次運動多少，而是能否長期持續。他呼籲民眾每周安排三至四次運動，依照自身體能循序漸進，避免過度勉強。

黃啟煌指出，運動部希望透過政策及社區資源，降低民眾參與運動的門檻，也鼓勵企業將員工運動健康納入職場健康促進與ESG實踐，讓運動從個人習慣擴展為社會共同參與的健康行動。從每天多走一段路、規律運動、均衡飲食，到定期接受健康檢查，只要從生活中的小改變開始，並持之以恆，就能為自己的健康累積長期效益，也為高齡台灣打造更健康的未來。

運動部全民運動署副署長吳建遠則表示，民眾可以透過體適能檢測，了解自身肌力、肌耐力、心肺耐力及柔軟度等身體能力，再依照檢測結果選擇適合的運動方式。如今結合科技輔助，部分檢測已能以更簡便的方式進行，讓民眾更容易掌握體能變化。

國健署社區健康組組長劉家秀指出，政府持續推動成人預防保健、癌症篩檢等服務，但健康管理不能停留在完成檢查，更重要的是依照結果接受必要的追蹤與改善。透過健康幣等正向誘因，以及社區醫護人員協助，希望提高民眾參與健康促進的意願。

聯合報健康事業部開辦「智未來AI學苑」

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩在「健康行動 永續未來」 跨界沙龍指出，許多熟齡民眾期待透過AI數位工具管理健康，卻受限於操作能力。團隊因此開辦「智未來AI學苑」手機AI課，從拍攝藥袋等實用技巧教起，同時提醒個人資訊不宜外露，協助長者聰明用AI管理健康。

面對民眾現在習慣向AI詢問健康問題，她表示，團隊將聯合報長期累積的健康知識庫導入「全民就醫好幫手」、「失智時空記憶的旅人」官網，提供更精準、可信任的知識和服務。

她強調，健康倡議還需要具體服務支持。此次活動串聯身心支持、樂齡網、血糖監測與WaCare血壓健康服務及AI健康魔鏡等體驗，讓民眾可以實際採取行動。從媒體結合服務提供健康陪跑，幫助民眾照顧自己和家人。

簡文仁：運動不是負擔，隨時快樂做

「動起來就對了！」總統府國策顧問簡文仁在跨界沙龍中表示，民眾不要將運動視為負擔，而是要「隨時隨地快快樂樂做運動」。他分享，自己光是活動當天早上就已輕鬆走出 15,200 步，並指出因每人的體能條件、健康狀況與居家環境各異，運動應先從基本的走路開始，再循序漸進擴展到其他運動。

為了讓大眾更易跨出第一步，簡文仁更在現場熱情示範多個不受場地限制、看電視或聊天時就能坐著進行的簡易健康動作。並強調，只要善用生活空檔做這些簡單動作，人人都能隨時為身體累積健康存款。

戴耳機跳舞甩壓力 無聲派對讓人動起來

戴上無線耳機，跟著DJ播放的音樂自由舞動，不必在意舞步是否標準，也能享受跳舞樂趣。現場舉辦的Silent Dance無聲派對，吸引上百位民眾參加，透過音樂與舞蹈舒緩壓力，體驗不一樣的跳舞方式。

無聲派對最初為降低噪音而發展，逐漸成為新興娛樂形式。Silent Party Taiwan創辦人Jenna表示，她與先生曾在國外體驗大型無聲派對，戴上耳機後能沉浸在音樂中，不必在意旁人眼光，因此決定引進台灣。

本身是拉丁舞老師的Jenna說，現代人壓力大，缺乏情緒出口與實體互動。透過音樂與舞蹈，不僅能活動身體、釋放壓力，也讓覺得傳統運動枯燥的人，多了一種有趣的健康選擇。

「戴著耳機沉浸在運動舞蹈中的感覺很好。」年近50歲的王先生平對於戴耳機跳舞的體驗印象深刻，今年剛退休65歲的郭小姐，6月透過篩檢發現罹患大腸癌。她說，自己原本就有上健身房、做瑜伽的習慣，罹癌後更加關注健康議題，這次是第一次參加無聲派對，體驗不同的運動方式。56歲張小姐也是首次參加，她形容這是一次「很活潑、很有趣的體驗」，戴上耳機後能沉浸在自己的音樂世界裡，享受音樂與舞蹈結合的樂趣。

無聲派對吸引上百位民眾參加，運動不一定要走進健身房，也可以是充滿樂趣的生活體驗。無論年齡或體能，只要找到適合自己的方式，願意動起來，就是實踐健康的第一步。

運動部次長黃啟煌表示，健康台灣口號不單只靠醫療，還需要飲食及運動，規律運動有助於維持血壓、血糖穩定，降低慢性疾病風險，重點不在一次運動多少，而是能否長期持續。記者許正宏／攝影

運動部政務次長黃啟煌（右）、運動部全民運動署副署長吳建遠（左）也在活動現場大秀肌肉，鼓勵國人「動起來」。記者許正宏／攝影

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩強調，健康倡議需具體服務支持。此次活動串聯身心支持、樂齡網、血糖監測與WaCare血壓健康服務及AI健康魔鏡等體驗，讓民眾可以實際採取行動。記者許正宏／攝影

現場舉辦的Silent Dance無聲派對，吸引上百位民眾參加，透過音樂與舞蹈舒緩壓力，體驗不一樣的跳舞方式，衛生福利部常務次長莊人祥也戴上無線耳機，跟著音樂舞動。記者許正宏／攝影

衛福部次長莊人祥表示，台灣已進入超高齡社會，健康政策不能只著重疾病發生後的治療，更應向前延伸至預防保健與健康促進。記者許正宏／攝影

聯合報健康事業部今（１）舉辦「健康行動Talk沙龍：健康這回事，動起來就算數」，邀集政府各單位代表一同響應、鼓勵民眾多運動、照顧健康。左起：衛生福利部國民健康署社區健康組組長劉家秀、總統府國策顧問簡文仁、衛生福利部常務次長莊人祥、運動部政務次長黃啟煌、運動部全民運動署副署長吳建遠、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、聯合報健康事業部策略長洪淑惠。記者許正宏／攝影

國健署社區健康組組長劉家秀（右）指出，政府持續推動成人預防保健、癌症篩檢等服務，同時鼓勵民眾藉由健康幣多加利用公費篩檢，希望提高民眾的健康促進意願。記者許正宏／攝影

總統府國策顧問簡文仁（右二）現場示範、帶領大家只要坐著就能訓練上下半身的肌肉與關節靈活度，包括「蓮花指」、「魔幻手」、「巧回頭」等健康動作。記者許正宏／攝影