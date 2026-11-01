50至64歲注意！疾管署明起開放公費流感、新冠疫苗第二階段接種

為避免民眾感染流感、新冠病毒，衛福部疾管署10月1日起，開放65歲以上長者等高風險族群免費接種流感、新冠疫苗，並於明日起開放第二階段接種計畫，凡50至64歲無高風險慢性疾病的成人，均可接種流感疫苗。疾管署表示，接種疫苗為提升國人對抗主流病毒株的免疫保護力，降低重症及死亡發生風險，為預防傳染病最有效的方法。

疾管署指出，流感及新冠疫苗第二階段公費對象為，50至64歲無高風險慢性病成人，將於11月2日開打，所有符合接種資格民眾可就近前往合約院所，或於各地方政府衛生局設置的社區接種站接種，及早獲得保護力，一起「顧健康」又「賺飽幣」。

依疾管署統計，今年10月1日起「健康幣政策」上路以來，年滿18歲民眾接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，無論公自費，分別可獲得450、900、600健康幣，明顯帶動打氣，總計18歲以上公、自費流感、新冠疫苗相較去年同期增幅約11%至35%，肺鏈疫苗更為「健康幣政策」實施前約2.4至3.5倍，均顯示「健康幣」對民眾接種意願提升的影響。

統計資料顯示，截至今年10月26日，18歲以上民眾累計接種公費流感疫苗272.5萬人次，自費則有28.8萬人次，較去年同期的公費254.1萬人次、自費16.9萬人次，共增加約7%及70%；新冠疫苗則累計接種公費117.6萬人次，自費188人次，均較去年同期的公費87萬人次、自費119人次，增加約35%至58%；肺炎鏈球菌疫苗自健康幣政策實施至10月26日累計接種公、自費疫苗分別為10.4萬人次及0.3萬人次，為政策實施前26日總接種數之3.5倍及2.4倍。

疾管署提醒，近日天氣逐漸轉涼且晝夜溫差加大，民眾除應儘速接種疫苗外，日常生活中也應落實個人衛生習慣，包含勤洗手、適時佩戴口罩及生病在家休息等措施。此外，如有危險徵兆，包含呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，以及時獲得診治，並由醫師評估是否符合使用抗病毒藥物。