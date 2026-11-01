11月交通新制1次看！台鐵發車前5分鐘可App訂票、郵局ATM存款上限至10萬

11月多項交通新制上路，包含台鐵App訂票比照高鐵模式，取消30分限制、放寬至開車前5分鐘都能App購票；中華郵政ATM單筆存款金額上限，從原本的6萬元提升至10萬元；另外，毒駕新制也於10月31日上路，經確認使用毒品、迷幻藥或麻醉藥品，均採最高裁罰，機車12萬、汽車15萬元。

●台鐵訂票新制11月10日上路 開車前5分鐘可App訂票

不少旅客會選擇在台鐵行動APP「台鐵e訂通」訂購車票，但現行規定，只能購買30分鐘以後的車票，為方便趕時間的旅客及提升即時購票的便利性，台鐵比照高鐵模式，將App線上訂票規定放寬至開車前5分鐘，新制將於11月10日上路。

●郵局ATM存款上限從6萬變10萬 新制11月12日上路

郵局ATM單筆存款上限原為6萬元，但考量新台幣1000元鈔券為民眾日常現金存入的主要面額，且現行以10萬元為一捆的整鈔作業習慣。

為讓民眾存入現金更加便利，能一次存入最高10萬元現金，減少分次存款所需等待時間，中華郵政宣布，自11月12日起，ATM單筆存款金額從6萬元調高至10萬元，但單筆存入的鈔券張數仍維持100張上限，無卡存款維持單筆或每日最高3萬元的限額。

根據中華郵政統計，目前郵局ATM具存款功能共有1017台，占總台數3174台約32%。

●毒駕車輛一律沒入 吊銷駕照、停止考照3年

交通部祭出毒駕鐵腕新制已於10月31日全面實施，無論駕駛人是否為車主，只要毒駕，車輛一律沒入，且吊銷駕照並停止考照3年，致人受傷或死亡者終身吊銷駕照；裁罰部分，首次毒駕即按照法定最高裁罰，機車12萬、汽車15萬，第2次累犯，將以最高額再加罰9萬元，第3次按前次罰鍰再加罰9萬元，罰鍰累計無上限。

毒駕拒測罰鍰也提高，首次即罰29萬元，等同提高9萬元，第2次拒測累犯開罰45萬元，第3次按前次罰鍰再加罰18萬元，累計無上限；同時，毒駕或毒駕拒測，無論駕駛人是否為車主，車輛將一律沒入。另為避免沒入未領回車輛占用放置空間，未領回車輛公告期間由3個月縮短為1個月。

此外，鑑於微型電動二輪車毒駕件數上升，交通部也修法，比照汽機車規定沒入車輛及扣牌，預計11月底報行政院轉立法院審議。

根據警政署統計微型電動二輪車酒（毒）駕、拒測件數，今年1至9月酒駕件數有1891件，相較去年同期1621件，增加270件，增幅17%；毒駕件數有580件，相較去年同期71件，增加509件，增幅717%；拒測件數有1812件，相較去年同期1478件，增加334件，增幅23%。

毒駕新制於10月31日上路，無論駕駛人是否為車主，只要毒駕，車輛一律沒入，且採最高裁罰，機車12萬、汽車15萬。記者林保光／翻攝