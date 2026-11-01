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鳳梨釋迦進入產期卻碰颱風 今年總產量約減少2成

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農糧署指出，受10月下旬薔琵颱風影響，中小果期落果、枝條折損及部分植株倒伏等，11月至12月底鳳梨釋迦早期果產量減少，總產量預估減少約2成左右。圖／聯合報系資料照
農糧署指出，受10月下旬薔琵颱風影響，中小果期落果、枝條折損及部分植株倒伏等，11月至12月底鳳梨釋迦早期果產量減少，總產量預估減少約2成左右。圖／聯合報系資料照

每年11月至隔年4月是台東鳳梨釋迦的主要產季，然而產季前1個月卻碰上薔琵颱風影響，造成落果、枝條折損及部分植株倒伏等，據估計今年底前總產量約減少2成左右。釋迦農也表示，今年期果收成勢必會減少，部分通路漲幅可能較明顯，但仍呼籲消費者予以支持。

根據農業部最新薔琵颱風致農損統計，農業產物及民間設施估計損失計6億7223萬元，以雲林縣損失1億5409萬元（占23％）、台東縣損失9649萬元（占14％）為多。其中受損作物以蒜頭、釋迦、落花生、椪柑及番石榴等為多。

進一步細看即將進入產季的鳳梨釋迦，受害面積高達644公頃，其中無收穫面積153公頃，損失金額超過5200萬元。農業部已於10月26日主動公告台東縣為辦理全縣釋迦為今年薔琵颱風現金救助及低利貸款地區。

農糧署分析，今年期（2026-2027年）鳳梨釋迦收穫面積2424公頃，產量1萬6620公噸，較正常年1萬9000公噸減少13％，其中以台東縣為主要產區。然而受10月下旬薔琵颱風影響，中小果期落果、枝條折損及部分植株倒伏等，11月至12月底早期果產量減少，總產量預估減少1至2成，明年1月下旬至2月中旬為主要供貨期。

台東李姓釋迦農表示，台東在8月中旬到9月初下一直在下大雨，部分今年期生產的鳳梨釋迦也遇到授粉失敗的情形，今年早期果的收成量預估減少1到2成之間，「今年期鳳梨釋迦一定會缺不少，雖還未估計價格可能漲幅，但還是希望消費者能支持。」

農糧署指出，為輔導產業並穩定產銷，自2022年推動廢園轉作，補助廢園每公頃15萬元、轉作每公頃20萬元，以及品種更新每公頃5萬元。據統計，近4年已執行556公頃，調減3580公噸，今年計160公頃。另針對政策性農業專案貸款對象，將新增「果樹廢園轉作計畫核定或審查通過之農民」，以加速調整產業結構。

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