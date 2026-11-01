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未來一周2波東北季風 氣象署：明晚桃園以北、東半部降雨增多轉涼

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周受2波東北季風影響，第一波明晚起到周二，桃園以北、東半部降雨增多，高溫明顯下降。聯合報系資料照
未來一周受2波東北季風影響，第一波明晚起到周二，桃園以北、東半部降雨增多，高溫明顯下降。聯合報系資料照

今天各地多雲到晴，僅東半部雲量偏多，中央氣象署預報員賴欣國上午指出，未來一周有2波東北季風，分別於明晚到周二及周四晚間到周六影響，屆時桃園以北、東半部降雨增多，高溫明顯下降，新竹以南則維持多雲到晴。至於煙花颱風未來將朝西移動，再往東北方向朝日本南方海面前進。

賴欣國表示，煙花颱風過去在關島北方海面滯留打轉，未來將朝西移動，之後再加速往東北方向，朝日本南方海面移動，對台灣天氣沒有直接影響，但今天起基隆北海岸、東半部及恆春須留意長浪。

賴欣國指出，目前台灣吹東南風，各地多雲到晴，僅東半部雲量偏多；華東有一道鋒面系統逐漸建立，明天白天起影響台灣，天氣將有所轉變。

賴欣國表示，今天各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星雨。明、後天鋒面通過北台灣，隨後東北季風南下，桃園以北、東半部及恆春半島降雨增加，尤其東半部有局部較大雨勢，後天午後南部山區也有短暫雨。

賴欣國表示，周三、周四東北季風減弱，水氣減少，只剩基隆北海岸、東半部及恆春有零星雨，周四午後南部山區有零星雨。周四晚間至周六又有第二波東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島有局部降雨，午後南部山區有零星雨。

溫度方面，賴欣國指出，未來一周中南部變化不大，高溫約30度。今天各地高溫約28至32度。明、後天受東北季風影響，北台灣高溫下降，尤其是周二雲量偏多，高溫只有24、25度。周三到周四東北季風減弱，北台灣高溫回升到28度。第二波東北季風影響從周四晚間至周六，北台灣高溫又會降至24至25度。低溫方面，未來一周各地約22至24度。

此外，賴欣國也說，今晚至明晨馬祖可能有局部霧或低雲，影響能見度，提醒民眾留意。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 東北季風 桃園

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