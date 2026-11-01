修理代替丟棄 環境部今攜手台南橋南社區體驗修惜綠生活

想體驗如何將「淨零轉型」與「惜物永續」融入日常生活嗎？環境部今攜手台南市鹽水區橋南社區，搭配年度盛事「115 年鹽水意麵嘉年華－意暖鹽水 光映月津」，辦理「橋南老街修惜趣」淨零共享綠村里活動。現場除了有歷史老街走讀與維修工作坊外，更特別提供電扇免費檢修服務、循環容器體驗，以實際行動支持淨零綠生活。

「淨零綠生活從日常小事就能輕鬆做起」，環境部表示，本次活動以「修惜」為核心，推廣「共享技藝」電風扇維修服務，鼓勵民眾以修理代替丟棄，延長物品使用壽命；現場亦全面導入「共享餐盒」，推廣使用循環容器盛裝餐食，並強調活動全程不用一次性用品，鼓勵民眾自備餐具及購物袋，從源頭落實零廢生活。同時結合小農市集與在地農特產品販售，落實在地生產與在地消費，讓環保與在地生活緊密連結。

環境部指出，橋南社區擁有豐富的歷史文化與環境教育資源，長期推動環境維護、資源再利用及低碳食農教育等環保行動，榮獲第7屆國家環境教育獎社區組特優肯定。此次活動將社區既有的環保行動融入地方節慶與老街文化走讀，讓環境教育從知識轉化為具體行動，打造「可複製、能永續」的在地淨零新模式。

環境部進一步說明，今年特別選定雲林北溪、宜蘭結頭份、苗栗明德、台南橋南及桃園三和等5個兼具特色與永續實力的社區辦理「淨零綠生活示範推廣活動」，共串聯至少46個村里共同響應。