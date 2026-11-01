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全台1.2萬人苦等器官移植 家人撤回同意書 莊人祥：研議鬆綁法規流程

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
近年器官移植爭議及負面新聞頻傳，外界擔憂影響民眾捐贈意願。莊人祥指出，器捐人數並未持續大幅下滑，但仍有許多制度問題需要克服。記者廖靜清／攝影
近年器官移植爭議及負面新聞頻傳，外界擔憂影響民眾捐贈意願。莊人祥指出，器捐人數並未持續大幅下滑，但仍有許多制度問題需要克服。記者廖靜清／攝影

國內器官捐贈人數近年下滑，全台有近1.2萬名病人苦等器官移植，許多人等不到重生機會。衛福部次長莊人祥今天表示，去年器官捐贈人數創下近年低點，但今年與去年同期相比大致持平，器官供需失衡問題仍嚴峻。部分民眾生前已表達器捐意願，臨終時卻因家屬反對而無法完成捐贈，加上意外死亡涉及司法相驗程序，可能錯失器捐時機。

根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，截至今年10月底，全台仍有超過1.1萬人等待器官移植，其中以腎臟需求最大，超過8800人，其次為眼角膜、肝臟、心臟及肺臟。器官來源有限，供需落差始終難以縮小。莊人祥指出，衛福部將研議相關法規及流程，盼讓更多生命獲得延續。

近年器官移植爭議及負面新聞頻傳，外界擔憂影響民眾捐贈意願。莊人祥說，去年器官捐贈人數為318人，今年截至9月底約234人，與去年同期差不多，顯示器捐人數並未持續大幅下滑，但仍有許多制度問題需要克服。

「不少人願意捐贈器官，但最終關鍵是家屬的不捨放手。」莊人祥表示，有些人早已簽署器官捐贈同意書，甚至提前告知家人，但到了生命最後階段，家人因無法接受而反對，導致捐贈無法順利進行。另一項困境則是司法程序，若因意外事故死亡，涉及死因認定及司法相驗，必須經過檢察官相關程序才能進行器官摘取，可能錯失寶貴的捐贈時間。

莊人祥說，衛福部已著手檢討相關制度，未來將與醫事司及器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心研議，評估是否有法規或行政流程可以適度調整，在兼顧司法調查、捐贈者權益及醫療倫理的前提下，減少不必要的程序障礙。

莊人祥指出，器捐病主中心新任執行長樊修龍具有器官移植專業背景，將進一步了解實務問題，研議改善方向。衛福部已提出政策方向，但相關措施仍須經過專業討論及法規確認，並非立即放寬器官摘取條件。

莊人祥分享，自己已簽署預立醫療決定；他強調，預立醫療決定與器官捐贈是不同制度，民眾可以依自身意願選擇。器官捐贈不只是個人的決定，也需要家人理解與支持，呼籲有意願的民眾及早與家屬充分溝通，避免到了生命最後一刻，讓原本可以延續他人生命的大愛留下遺憾。

器官移植 器官 莊人祥

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