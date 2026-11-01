行動電源起火3年17件藏黑數 運安會建議強制通報

近年公共運輸包含航空、雙鐵上行動電源起火事件層出不窮，近3年通報案例共17件，但運安會指出，目前僅在航空機艙內發生的案件須強制通報，恐存在更多黑數，建議主管機關將此類事件納入強制性通報，以精準掌握、建立長期資料庫並落實風險管理。

今年8月10日高鐵發生旅客行動電源自然意外，冒出的白煙及刺鼻異味充斥車廂，引發旅客恐慌；隔日換北捷出現旅客行動電源自燃；10月29日北捷淡水線自大安開往信義安和列車，因一名男子背包內放置的行動電源起火，導致車廂冒出濃煙，甚至傳出爆炸聲，嚇壞其他旅客。

運安會指出，為完整掌握國內行動電源冒煙或起火事件的數量及相關資訊，今年5月26日韓請交通部所屬機關，以及台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市政府交通主管機關，提供2024年至2026年6月各運具發生行動電源冒煙或起火事件，總計通報17件。

其中，其中以2025年9件最多，運輸模組以鐵道12件最多，航空3件、水路及公路各1件。進一步分析17件案例，人員傷亡情形有1件為3人受傷、3件為1人受傷，其餘13件無人受傷，另有7件造成設備受損，多為座椅及地板受損。

若以行動電源冒煙或起火時使用狀態分析，共有4件為正連接手機、2件為充電中、2件為未使用狀態，另有9件為未知狀態，大多數事件經現場處置均迅速撲滅火勢，未造成重大傷亡或延燒。

運安會表示，現行處置情形，航空部分由空服員使用水或液體降溫後隔絕行動電源；水路、鐵道、公路則由船員、列車長或汽車運輸業駕駛於第一時間使用滅火器進行滅火，並立即疏散旅客，大多數事件經現場處置均迅速撲滅火勢，未造成重大傷亡或延燒。

運安會主委林信得表示，在交通運具上的行動電源起火並沒有強制通報機制，上述17件資料收集都是詢問各部會相關主管機關有無收到報告，因此運安會獲得的並資料不周全，仍可能存在有未被揭露的事件，這17件樣本數是不夠的。

林信得指出，國籍航空跟著國際規範走因此有強制規定須通報，但其他運具沒有強制通報規定。為有效掌握行動電源於大眾運輸工具冒煙或起火事件的實際數量，建議由交通部所屬各主管機關，研議現行的通報管理方式 ，規畫將「行動電源冒煙或起火事件」納入強制通報規定，才能有效掌握實際發生事件數量，以建立長期資料庫並落實主動式風險管理。

交通部表示，針對運安會所規範的重大交通事件，如大客車火燒車、疑似輔助駕駛系統行車事故等，現行相關交通單位均依運安會規定，進行通報作業，而就運安會建議將行動電源冒煙起火事件納入強制性通報，交通部將再與相關運輸業者及運安會共同研議其可行性與通報機制。