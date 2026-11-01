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這1早餐超油！脂肪含量比饅頭多7.6倍 營養師揭隱藏陷阱：4類人要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師提醒，每100公克燒餅的脂肪含量約為白饅頭7.6倍，且含較多鈉，糖尿病、慢性腎臟病、高血脂及高血壓者應留意份量與搭配。 聯合報系資料照
營養師提醒，每100公克燒餅的脂肪含量約為白饅頭7.6倍，且含較多鈉，糖尿病、慢性腎臟病、高血脂及高血壓者應留意份量與搭配。 聯合報系資料照

燒餅是不少台灣人喜愛的傳統早餐，外皮酥脆、香氣十足，搭配豆漿更是經典組合。不過，燒餅雖然採用烘烤方式製作，卻不代表油脂含量低。營養師曾建銘近日在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文提醒，燒餅除了澱粉，還藏有容易被忽略的油脂與鈉，尤其與同樣由麵粉製成的白饅頭相比，脂肪含量竟高出7.6倍，長期食用應留意份量與搭配方式。

曾建銘指出，傳統酥皮燒餅主要由麵粉、水、鹽、油脂及芝麻製成，製作時會將油脂與麵粉混合成「油酥」，再透過反覆擀開、捲摺，形成層層酥脆口感。因此，燒餅之所以香酥，關鍵並非烘烤，而是製作過程中加入的油脂，不能單憑烹調方式判斷是否健康。

根據衛福部食藥署食品營養成分資料，每100公克燒餅約含323大卡、9.1公克脂肪及458毫克鈉；相同重量的白饅頭則約含248大卡、1.2公克脂肪及182毫克鈉。兩者碳水化合物含量相近，但燒餅的脂肪含量約為白饅頭的7.6倍。若以一個80公克的燒餅計算，約有258大卡、41公克碳水化合物、7.3公克脂肪及366毫克鈉，實際數值仍會因店家配方與大小而異。

除了熱量，曾建銘提醒還有3項隱藏問題。首先，部分燒餅使用植物性酥油、白油或棕櫚調和油，須留意飽和脂肪攝取；其次，燒餅吃起來不一定鹹，但麵糰本身已加入鹽，若再搭配醬油膏、酸菜或重口味鹹豆漿，容易增加整餐鈉含量。此外，酥皮油脂較高，對容易胃食道逆流或胃脹氣的人而言，也可能加重不適。

針對慢性病族群，曾建銘表示，糖尿病患者應留意燒餅的醣類含量及高油脂可能造成的餐後血糖延遲上升；慢性腎臟病患者則須注意鈉與磷的攝取；高血脂族群應控制飽和脂肪攝取頻率；高血壓患者則應減少額外沾醬與醃漬配料，避免增加鈉負擔。

至於如何健康享用燒餅，曾建銘建議，可以選擇「燒餅夾蛋加蔬菜」，搭配無糖豆漿，補充蛋白質與膳食纖維；若想吃燒餅夾油條，則建議減少份量、與家人分食，避免一餐攝取過多澱粉與油脂。平日也可輪流選擇地瓜、燕麥、全麥饅頭或糙米飯糰作為早餐主食。

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