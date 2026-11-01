停經後肚子變大、半夜盜汗 研究揭女性「生理懸崖」：變化早在10多年前開始

女性到了50歲左右，經常半夜醒來、容易疲倦，明明吃得不多，肚子卻越來越大，甚至出現心悸、突然發熱等症狀。營養功能醫學專家劉博仁在臉書發文指出，這些變化可能與停經前後的荷爾蒙波動有關，最新研究更發現，停經對身體的影響遠超乎想像。

2026年10月12日，國際醫學期刊《Nature Medicine》發表一項大型研究，分析美國及以色列超過100萬名女性、逾3億筆檢驗資料，發現女性停經前後，除了雌激素變化，骨骼、血脂、肝臟與腎臟等生理指標也可能出現明顯轉變。在分析的90項檢驗指標中，有52項出現顯著的階梯式變化，研究團隊稱為「生理懸崖」（Physiological Cliff）。

值得注意的是，部分荷爾蒙變化可能早在最後一次月經前10多年就已開始。

劉博仁提醒，停經後尤其要注意3大健康變化：

1. 骨質流失：雌激素下降可能加速骨質流失，提高骨質疏鬆及骨折風險，應留意鈣質、維生素D、蛋白質攝取及肌力訓練。 2. 心血管與代謝變化： 脂肪容易往腹部堆積，部分女性也會出現膽固醇、血糖、血壓變化，除了體重，更應注意腰圍。 3. 睡眠與情緒問題：熱潮紅、夜間盜汗、失眠及情緒波動，都可能影響生活品質。若症狀持續，也應排除甲狀腺疾病、貧血等其他原因。

至於如何改善？劉博仁建議，每周規律快走等有氧運動，搭配2至3次肌力訓練，飲食多攝取蔬菜、優質蛋白質及全穀類，並定期追蹤血壓、血糖、血脂與骨質疏鬆風險。若更年期症狀嚴重影響生活，也可與醫師討論是否適合接受荷爾蒙治療。