皮膚長出「硬顆粒」要注意！越抓越厚、晚上癢到睡不著 醫揭病因

皮膚出現一顆顆硬疙瘩，越抓越癢，甚至抓到流血？皮膚科醫師林昀萱在臉書分享，一名阿伯因手腳長滿搔癢顆粒就醫，抱怨每到晚上就癢得受不了，經常抓到破皮流血，而且顆粒即使摳掉，仍會反覆長出。醫師指出，這其實是慢性發炎性皮膚病「結節性癢疹」。

結節性癢疹的病灶通常呈圓形、隆起狀，摸起來又硬又厚，表面粗糙，有時像疣一樣。初期可能是直徑約3至8毫米的紅色、粉紅色小疹子，隨著反覆搔抓逐漸增厚，形成常見約1公分的結節，較大的甚至可達2至3公分。顏色可能是膚色、粉紅、紅色、褐色或深褐色，表面常有抓痕、結痂，甚至留下黑色素沉澱與疤痕。

這些硬疙瘩常出現在手臂、腿部外側、背部及軀幹，數量從幾顆到上百顆都有。除了劇烈搔癢，部分患者還會感到刺痛、灼熱，甚至像針扎一樣，白天、晚上都可能發作，嚴重影響睡眠。

林昀萱提到，部分患者背部長滿癢疹，唯獨背部中央留有一塊形似蝴蝶的正常皮膚，稱為「蝴蝶徵象」。這是因為雙手難以抓到背部中央，該處較少受到搔抓刺激，但此徵象並非結節性癢疹獨有。

至於為何越抓越癢？林昀萱解釋，結節性癢疹涉及神經與免疫系統的異常互動，皮膚神經對癢感更加敏感，發炎物質又會加劇搔癢，形成「癢、抓、發炎、更癢」的惡性循環，長期下來使皮膚增厚、長出硬結節，並非單純心理問題。

林昀萱表示，結節性癢疹可以治療，包括外用藥膏、局部類固醇注射、光照治療、冷凍治療及全身性藥物，近年也有標靶生物製劑，可協助部分中重度患者改善症狀。若皮膚持續搔癢、反覆長出硬結節，應由皮膚科醫師診斷，不能單靠外觀判定。