快訊

機車煞車桿尾端為何有顆球？車行老闆揭2用途 關鍵時刻能保命

台股暴跌1156點失守半年線！外資狂賣1124億 公股行庫、投信逆勢買超護盤

飛機中間座位扶手到底是誰的？專家揭不成文規則 醫師教3招減少痠痛

聽新聞
0:00 / 0:00

皮膚長出「硬顆粒」要注意！越抓越厚、晚上癢到睡不著 醫揭病因

聯合新聞網／ 綜合報導
抓癢示意圖。圖／AI生成
抓癢示意圖。圖／AI生成

皮膚出現一顆顆硬疙瘩，越抓越癢，甚至抓到流血？皮膚科醫師林昀萱在臉書分享，一名阿伯因手腳長滿搔癢顆粒就醫，抱怨每到晚上就癢得受不了，經常抓到破皮流血，而且顆粒即使摳掉，仍會反覆長出。醫師指出，這其實是慢性發炎性皮膚病「結節性癢疹」。

結節性癢疹的病灶通常呈圓形、隆起狀，摸起來又硬又厚，表面粗糙，有時像疣一樣。初期可能是直徑約3至8毫米的紅色、粉紅色小疹子，隨著反覆搔抓逐漸增厚，形成常見約1公分的結節，較大的甚至可達2至3公分。顏色可能是膚色、粉紅、紅色、褐色或深褐色，表面常有抓痕、結痂，甚至留下黑色素沉澱與疤痕。

這些硬疙瘩常出現在手臂、腿部外側、背部及軀幹，數量從幾顆到上百顆都有。除了劇烈搔癢，部分患者還會感到刺痛、灼熱，甚至像針扎一樣，白天、晚上都可能發作，嚴重影響睡眠。

林昀萱提到，部分患者背部長滿癢疹，唯獨背部中央留有一塊形似蝴蝶的正常皮膚，稱為「蝴蝶徵象」。這是因為雙手難以抓到背部中央，該處較少受到搔抓刺激，但此徵象並非結節性癢疹獨有。

至於為何越抓越癢？林昀萱解釋，結節性癢疹涉及神經與免疫系統的異常互動，皮膚神經對癢感更加敏感，發炎物質又會加劇搔癢，形成「癢、抓、發炎、更癢」的惡性循環，長期下來使皮膚增厚、長出硬結節，並非單純心理問題。

林昀萱表示，結節性癢疹可以治療，包括外用藥膏、局部類固醇注射、光照治療、冷凍治療及全身性藥物，近年也有標靶生物製劑，可協助部分中重度患者改善症狀。若皮膚持續搔癢、反覆長出硬結節，應由皮膚科醫師診斷，不能單靠外觀判定。

皮膚科 結節 粉紅色

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

省小錢恐賠上健康！醫揭9大傷身習慣 隔夜菜、油煙、劣質染髮劑須注意

秋天濕疹一直復發？換季、皮膚屏障與脂漏性皮膚炎一次看懂

天天擦乳液皮膚還是乾癢？專科醫揭6大原因 用錯保養品等於白擦

都過了青春期為何還一直長痘痘？皮膚科醫揭成人痘成因 這習慣恐讓痘疤更難消

相關新聞

這1早餐超油！脂肪含量比饅頭多7.6倍 營養師揭隱藏陷阱：4類人要注意

燒餅是不少台灣人喜愛的傳統早餐，外皮酥脆、香氣十足，搭配豆漿更是經典組合。不過，燒餅雖然採用烘烤方式製作，卻不代表油脂含量低。營養師曾建銘近日在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」發文提醒，燒餅除了澱粉，還藏有容易被忽略的油脂與鈉，尤其與同樣由麵粉製成的白饅頭相比，脂肪含量竟高出7.6倍，長期食用應留意份量與搭配方式。

皮膚長出「硬顆粒」要注意！越抓越厚、晚上癢到睡不著 醫揭病因

皮膚出現一顆顆硬疙瘩，越抓越癢，甚至抓到流血？皮膚科醫師林昀萱在臉書分享，一名阿伯因手腳長滿搔癢顆粒就醫，抱怨每到晚上就癢得受不了，經常抓到破皮流血，而且顆粒即使摳掉，仍會反覆長出。醫師指出，這其實是慢性發炎性皮膚病「結節性癢疹」。

修理代替丟棄 環境部今攜手台南橋南社區體驗修惜綠生活

想體驗如何將「淨零轉型」與「惜物永續」融入日常生活嗎？環境部今攜手台南市鹽水區橋南社區，搭配年度盛事「115 年鹽水意麵嘉年華－意暖鹽水 光映月津」，辦理「橋南老街修惜趣」淨零共享綠村里活動。現場除了有歷史老街走讀與維修工作坊外，更特別提供電扇免費檢修服務、循環容器體驗，以實際行動支持淨零綠生活。

全台1.2萬人苦等器官移植 家人撤回同意書 莊人祥：研議鬆綁法規流程

國內器官捐贈人數近年下滑，全台有近1.2萬名病人苦等器官移植，許多人等不到重生機會。衛福部次長莊人祥今天表示，去年器官捐贈人數創下近年低點，但今年與去年同期相比大致持平，器官供需失衡問題仍嚴峻。部分民眾生前已表達器捐意願，臨終時卻因家屬反對而無法完成捐贈，加上意外死亡涉及司法相驗程序，可能錯失器捐時機。

行動電源起火3年17件藏黑數 運安會建議強制通報

近年公共運輸包含航空、雙鐵上行動電源起火事件層出不窮，近3年通報案例共17件，但運安會指出，目前僅在航空機艙內發生的案件須強制通報，恐存在更多黑數，建議主管機關將此類事件納入強制性通報，以精準掌握、建立長期資料庫並落實風險管理。

省小錢恐賠上健康！醫揭9大傷身習慣 隔夜菜、油煙、劣質染髮劑須注意

面臨通膨、物價高的年代，許多人想從生活中省錢，但同時卻引起健康危害。「這個菜昨天才煮的，熱一熱就好，丟掉太浪費！」「炒菜時抽油煙機開一下就好，省點電。」頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，生活中不少人精打細算，卻可能因為省錢、省事，忽略了飲食安全與健康管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。