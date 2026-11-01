省小錢恐賠上健康！醫揭9大傷身習慣 隔夜菜、油煙、劣質染髮劑須注意

面臨通膨、物價高的年代，許多人想從生活中省錢，但同時卻引起健康危害。「這個菜昨天才煮的，熱一熱就好，丟掉太浪費！」「炒菜時抽油煙機開一下就好，省點電。」頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，生活中不少人精打細算，卻可能因為省錢、省事，忽略了飲食安全與健康管理。

周宗翰說，防癌不一定要花大錢，真正重要的是避免為了省小錢，長期累積不利健康的飲食與生活習慣。他整理出9個常見的「省錯地方」行為，提醒民眾重新檢視。

周宗翰強調，防癌不是要民眾購買昂貴食材或保健食品，而是把有限的資源用在真正重要的地方。正確保存食物、減少加工肉品、避免長期吸入烹調油煙、謹慎使用塑膠容器，以及選擇合法染髮產品，都是日常生活中可以做到的健康管理。

「省錢沒有錯，但不要省錯地方。」周宗翰提醒，與其追求每一項支出都壓到最低，不如建立正確的飲食習慣、維持規律生活，並在身體出現異常時及早就醫，才能減少可避免的健康風險。