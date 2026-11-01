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省小錢恐賠上健康！醫揭9大傷身習慣 隔夜菜、油煙、劣質染髮劑須注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，長期暴露於烹調油煙可能增加健康風險，建議烹調前就開啟抽油煙機，料理結束後繼續運轉一段時間，並保持室內通風，不要為了省電，炒完菜立即關閉抽油煙機。圖／123RF
頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，長期暴露於烹調油煙可能增加健康風險，建議烹調前就開啟抽油煙機，料理結束後繼續運轉一段時間，並保持室內通風，不要為了省電，炒完菜立即關閉抽油煙機。圖／123RF

面臨通膨、物價高的年代，許多人想從生活中省錢，但同時卻引起健康危害。「這個菜昨天才煮的，熱一熱就好，丟掉太浪費！」「炒菜時抽油煙機開一下就好，省點電。」頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，生活中不少人精打細算，卻可能因為省錢、省事，忽略了飲食安全與健康管理。

周宗翰說，防癌不一定要花大錢，真正重要的是避免為了省小錢，長期累積不利健康的飲食與生活習慣。他整理出9個常見的「省錯地方」行為，提醒民眾重新檢視。

第一，隔夜菜捨不得丟。隔夜菜不代表一定致癌，關鍵在於保存方式。煮好的食物若長時間放在室溫，容易滋生細菌，應盡快冷藏並儘早食用；若已經變味、變質，就不要因為怕浪費而繼續吃。

第二，炒菜捨不得開抽油煙機。有人為了省電，炒完菜立即關閉抽油煙機，但烹調油煙不會瞬間消失。長期暴露於烹調油煙可能增加健康風險，建議烹調前就開啟抽油煙機，料理結束後繼續運轉一段時間，並保持室內通風。

第三，香腸、培根、火腿成為固定配菜。加工肉品方便又耐放，但不適合長期大量食用。加工肉品與大腸癌的關聯已有充分研究支持，不宜因為價格便宜、保存方便，就天天大量攝取。

第四，一鍋炸油反覆使用。不少人認為倒掉炸油太浪費，卻忽略油脂經過長時間、高溫加熱後會逐漸劣化。建議減少油炸頻率，避免長時間反覆高溫使用同一鍋油。

第五，吐司烤焦了還是照吃。澱粉類食物經高溫烹調可能產生丙烯醯胺，目前人體研究尚未證實一般飲食暴露會直接造成癌症，但仍建議避免將吐司、麵包烤到焦黑，以金黃色為宜。

第六，為了省錢，長期不當使用塑膠容器。部分塑化劑具有內分泌干擾作用，可能影響生殖與發育。民眾應依照容器材質及耐熱標示使用，不要拿不耐熱的塑膠容器裝滾燙熱湯或直接微波，也應適時更換已變形、老化的容器。不過，正常使用合格容器並不代表一定會造成健康危害，不必過度恐慌。

第七，為了省錢選擇來源不明的廉價染髮劑。部分染髮產品含有可能引起皮膚刺激或過敏的成分，例如對苯二胺（PPD）。目前染髮與癌症的研究結果並不完全一致，不能直接認定染髮就會致癌。周醫師提醒，應選擇合法、標示完整、來源清楚的產品，依照說明使用，避免購買來路不明的染料；染髮前也應依產品指示進行皮膚過敏測試。

第八，為了省錢，餐桌上幾乎沒有蔬菜水果。有些人認為肉類比較有飽足感，蔬果買了又容易放壞，因此乾脆少吃。其實不必花大錢購買保健食品，可以先從日常均衡飲食做起，增加蔬菜、水果與全穀類攝取，並搭配適量蛋白質。

第九，身體出現警訊，卻為了省醫療費一直拖。若持續出現不明原因出血、體重明顯下降、吞嚥困難或排便習慣改變，應及時尋求專業醫療評估。符合年齡及風險條件的民眾，也應定期接受適當癌症篩檢，不要因為害怕花錢而一再延後。

周宗翰強調，防癌不是要民眾購買昂貴食材或保健食品，而是把有限的資源用在真正重要的地方。正確保存食物、減少加工肉品、避免長期吸入烹調油煙、謹慎使用塑膠容器，以及選擇合法染髮產品，都是日常生活中可以做到的健康管理。

「省錢沒有錯，但不要省錯地方。」周宗翰提醒，與其追求每一項支出都壓到最低，不如建立正確的飲食習慣、維持規律生活，並在身體出現異常時及早就醫，才能減少可避免的健康風險。

隔夜菜 染髮劑 健康

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