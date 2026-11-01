煙花颱風打轉後朝北遠離 粉專：對台灣有這影響

煙花颱風還在。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，煙花颱風命運坎坷，差一點就在太平洋上迷路。由於走到一個環境駛流場導引不明顯的海域，颱風可能出現「向西、北轉、再偏西、再次北轉」的不規則路徑，甚至在海上打轉維持好幾天。但無論傳統物理模式、還是AI模式模擬預報，絕大多數都預期煙花颱風終究還是會北轉，關鍵的中緯度高空槽即時出現，將煙花順勢帶走，有可能連日本也不去了。

至於煙花颱風對台灣的影響，「林老師氣象站」表示，由於距離尚遠，以及未來運動路徑將有朝北趨勢，評估煙花颱風對台灣暫無直接影響；但基隆、北海岸、東半部沿海及恆春半島仍需留意在2、3天後的長浪發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。