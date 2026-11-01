明晚東北季風再南下北台變天 吳德榮：煙花颱風打轉再迴轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日及明日白天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。北台白天微熱，中南部白天熱，各地早晚涼。

今日各地區氣溫如下：北部18至32度、中部18至34度、南部20至35度及東部18至33度。

但吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明晚起至周二另一波東北季風南下，迎風面天氣轉變，北台氣溫略降、白天舒適微涼。周三、四東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周五、六再一波東北季風南下，比前波稍強些、水氣也較多，迎風面天氣轉變，北台轉涼。

此外，煙花颱風部分，吳德榮說，最新(1日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「煙花」今在日本南方海面打轉，明日太平洋高壓再增強，路徑再轉偏西，周二起逐漸轉北、再轉向東北大迴轉。

至於最新(31日20時)歐洲(ECMWF)AI模式模擬顯示，「煙花」前5天系集平均路徑與「路徑潛勢預測圖」類似；5天後「煙花」在持續向東北前進，並迅速減弱；系集成員(彩色細線)分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。