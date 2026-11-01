快訊

傳川普擬選舉後重啟戰爭！伊朗最高領袖下令最大嚇阻 反擊範圍不設限

郭台銘不甩癡纏球友陪老婆！曾馨瑩感性告白郭董：沒有他就沒有今天

比爾蓋茲曾認錯「Ctrl+Alt+Del是個錯誤」！Windows 11至今仍不改原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

明晚東北季風再南下北台變天 吳德榮：煙花颱風打轉再迴轉

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明晚起至周二東北季風再南下，迎風面天氣轉變，北台氣溫略降。聯合報系資料照
明晚起至周二東北季風再南下，迎風面天氣轉變，北台氣溫略降。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日及明日白天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。北台白天微熱，中南部白天熱，各地早晚涼。

今日各地區氣溫如下：北部18至32度、中部18至34度、南部20至35度及東部18至33度。

但吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明晚起至周二另一波東北季風南下，迎風面天氣轉變，北台氣溫略降、白天舒適微涼。周三、四東北季風減弱，水氣減少，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周五、六再一波東北季風南下，比前波稍強些、水氣也較多，迎風面天氣轉變，北台轉涼。

此外，煙花颱風部分，吳德榮說，最新(1日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「煙花」今在日本南方海面打轉，明日太平洋高壓再增強，路徑再轉偏西，周二起逐漸轉北、再轉向東北大迴轉。

至於最新(31日20時)歐洲(ECMWF)AI模式模擬顯示，「煙花」前5天系集平均路徑與「路徑潛勢預測圖」類似；5天後「煙花」在持續向東北前進，並迅速減弱；系集成員(彩色細線)分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 吳德榮 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新竹關西15.3度！未來1周東北季風強弱變化影響 專家估煙花將自生自滅

天氣展望 未來1周溫暖少雨 這時起降溫水氣增

超強聖嬰全球極端氣候頻傳 10月4強颱創近30年新高 乾旱野火豪雨衝擊

大馬煙霾消退重見藍天 氣象局示警2027年初恐再來襲

相關新聞

煙花颱風打轉後朝北遠離 粉專：對台灣有這影響

煙花颱風還在。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，煙花颱風命運坎坷，差一點就在太平洋上迷路。由於走到一個環境駛流場導引不明顯的海域，颱風可能出現「向西、北轉、再偏西、再次北轉」的不規則路徑，甚至在海上打轉維持好幾天。但無論傳統物理模式、還是AI模式模擬預報，絕大多數都預期煙花颱風終究還是會北轉，關鍵的中緯度高空槽即時出現，將煙花順勢帶走，有可能連日本也不去了。

明晚東北季風再南下北台變天 吳德榮：煙花颱風打轉再迴轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日及明日白天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率...

24歲不當球星當送餐員 李玉龍轉戰商場30年回饋球場

在運動員的人生賽道上，「何時轉身」往往比「如何衝刺」更需要智慧，1980年代末期，剛代表中華隊在亞青賽拿下季軍、並完賽世青賽的李玉龍，正處於個人籃球生涯的最高峰。在甲組賽場上，他陸續效力於泰瑞電子與幸福水泥隊，是備受矚目的新星。然而，就在各界以為他將順理成章跨入即將成立的CBA中華職籃、成為職業球星之際，23、24歲的李玉龍卻做出了讓眾人震驚的決定，急流勇退，徹底離開籃球場。

台糖粗油採購案流標！市場吃緊 沙拉油缺口難補

中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標的食安事件後，迄今未恢復生產，導致國內沙拉油大缺貨。經濟部雖責成台糖要擴大精煉油品產能，填補油品缺口，但台糖十月中旬的粗油採購案，卻因無廠商投標而流標，短期想要填補油品缺口，恐怕難上加難。

新聞眼／食安風暴 演變為物價危機

中聯油脂停工至今，即將屆滿一個季度，缺油問題逐漸浮上檯面。經濟部雖已開始著手擴大進口、要求台糖增產，明顯緩不濟急，沙拉油缺口若持續無法補足，短則影響明年第一季年菜售價，長則影響外食價格、消費者物價指數（ＣＰＩ），經濟部不可不慎。

粗油招標案流標！學者呼籲 鬆綁台糖價格管制

台糖採購三千噸粗油招標案因無人投標而流標，經濟部認為原因是高雄市政府新增對粗油的食安要求，新規上路，但粗油價格已隨著沙拉油價格大漲而水漲船高，經濟部若在招標價格上未給台糖空間，下一次招標也不見得就能成功。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。