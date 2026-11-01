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油品缺口…經部擴大媒合 協助商圈夜市
中聯油脂因爆發食安問題而停工，導致國內沙拉油出現缺口，且迄今未解。經濟部表示，先前已協調大統益、長輝及台糖增產，每月合計增加四千四百噸沙拉油供應量，力拚於十二月起再增加每月五百噸供應量。
除了協調國內廠商增加，也透過減稅鼓勵進口，經濟部表示，十月一日起已機動調降沙拉油進口關稅，從百分之五降至零關稅，為期六個月至明年三月卅一日止，藉以鼓勵進口商擴大進口沙拉油，進一步增加市場供應。
經濟部表示，收到的各界用油請求，除先前媒合大型業者外，也將協助中小型業者以商圈或夜市自治會為單位，由經濟部進行媒合協助，另外也呼籲地方政府及業者能讓合格檢驗的商品盡速上架。
經濟部統計自七月起至十月中旬，已協助餐飲、罐頭、糕餅餡料及校園團膳等八十九家業者，取得一八四二公噸沙拉油。
經濟部坦承，國內油品缺口仍大，目前已有業者進口外國沙拉油，近期食品加工、餐飲及烘焙業者仍反映用油需求，經濟部將媒合雙方，紓解沙拉油供應壓力。
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