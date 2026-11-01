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台糖粗油採購案流標！市場吃緊 沙拉油缺口難補

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部要求台糖沙拉油再增產，但台糖十月中旬的粗油採購案，卻因無廠商投標而流標。聯合報系資料照
經濟部要求台糖沙拉油再增產，但台糖十月中旬的粗油採購案，卻因無廠商投標而流標。聯合報系資料照

中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標的食安事件後，迄今未恢復生產，導致國內沙拉油大缺貨。經濟部雖責成台糖要擴大精煉油品產能，填補油品缺口，但台糖十月中旬的粗油採購案，卻因無廠商投標而流標，短期想要填補油品缺口，恐怕難上加難。

根據經濟部產業發展署二○二六年公布資料，國內民生用沙拉油每月產量約二點五一萬公噸，其中，大統益占百分之五十五、中聯油脂占百分之卅三，其餘長輝占百分之七、台糖占百分之五。換算下來，沙拉油每月產量，大統益約一點三七萬公噸，中聯約八千三百公噸。

換句話說，中聯一停工，市場上每個月會立刻少八千三百公噸沙拉油。雖然食安事件爆發後，經濟部已協調大統益、長輝、台糖增產，每月合計增加四千四百噸沙拉油供應量。但市場上仍有三千九百公噸的沙拉油缺口補不上。

為了這三千九百公噸油品，政府單位兩做法因應，一是擴大開放進口，另外一個做法則是要求台糖增產。

在擴大開放進口部分，行政院今年十月一日起減免沙拉油百分之五進口關稅，為期六個月。經濟部表示，目前實施一個月，但進口數量尚未統計，但經濟部協調油品進口商第四季擴大進口五千噸。

但擴大進口仍需時間等待，經濟部要求台糖增產沙拉油。為了增產，台糖日前貼出招標公告，希望對外採購三千噸粗油原料。然而，這項採購標案十月中旬結標，卻因為沒有廠商投標而宣告流標。

經濟部表示，業者沒有投標的主因，是高雄市政府對粗油採購有新的食安規範，廠商來不及反應所致。

經濟部指出，基於國內食安考量，高雄市衛生局新增訂食品衛生安全溯源要求，粗油所使用大豆原料來源國、大豆等級、熱損率、大豆船期等資料，都要透明揭露。

據了解，台灣採購黃豆的來源主要是美國及巴西，國內業者進行粗油壓榨時，通常未依產地分批壓榨，如今新規要求明確揭露大豆來源國、等級及船期等資訊，業者一時難以提供完整資料。

除了對粗油的食安新規定外，粗油漲價對台糖而言也是一大壓力，以前粗油一公斤約卅五元至四十元，但現在已漲至四十五元，由於台糖的沙拉油幾乎是不能漲價的，導致現在粗油行情對台糖而言也是貴森森。

此次十月中旬的粗油採購案流標後，台糖也立刻重新招標，預計十一月四日開標，是否再次流標，外界也相當關注。

沙拉油 市場 台糖 中聯油脂

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