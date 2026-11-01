聽新聞
0:00 / 0:00

同志遊行17萬人上街 今年充滿政治味

聯合報／ 記者葉冠妤蔡晉宇屈彥辰楊正海／台北報導
台灣同志遊行昨天在台北登場，遊行花車行經市區街道，與兩旁民眾揮手互動。記者張文玠／攝影
台灣同志遊行昨天在台北登場，遊行花車行經市區街道，與兩旁民眾揮手互動。記者張文玠／攝影

第廿四屆台灣同志遊行「聲做伙聽，路做伙行」昨於台北市政府前廣場登場，吸引逾十七萬人上街。賴清德總統未出席，在臉書打氣指出，平權不能走回頭路。

國民黨主席鄭麗文裝扮為「黑魔女」梅菲瑟，隔空祝福並稱不讓偏見限制愛。

西門町同志酒吧遭搜索惹議，引發同志社群不滿，加上台北市長選情激烈，今年遊行充滿「政治味」。台灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳說，更多人站出來表達憤怒。

台北市長蔣萬安現身時現場一度混亂，有民眾抗議要蔣不要抄同志酒吧，有人喊「我的市長沈伯洋」，也有人以「蔣萬安凍蒜」反擊不滿聲浪。

蔣萬安為了同志酒吧遭搜索的爭議第三度致歉，並說，北市警局將在尊重司法調查前提之下，盡可能最大程度公開調查報告。

民進黨台北市長候選人沈伯洋則說，警察執法應有一致標準，不只是被動防範，應主動創造友善環境。

昨天遊行隊伍中，酷兒男同志虎迪，與先生毫瑞從嘉義北上參加遊行，兩人特地從網路上蒐集針對性少數的惡意留言以及評論，編織成身上的裝飾「戰袍」。

虎迪手裡標語寫著「都二○二六年了，還在抓同志？」。他說，警方取締同志場所、侵害同志生活空間的爭議屢屢發生，希望不論現在或未來，政府都能重視同志與性少數的生活空間，「我們會守法，也希望警察守法」，國家才會愈來愈好。

同志遊行 同志 政治

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「2026年，還在抓同志？」遊行民眾穿戰袍 喊話政府：希望警察守法

蔣萬安、沈伯洋現身同志遊行 現場民眾反應兩樣情

西門町酒吧不當搜索引眾怒 台灣同志遊行估15萬人站出來

台灣同志遊行台北登場 主辦單位估17萬人上街「做伙行」

相關新聞

價格飆漲沙拉油缺貨 小吃店哀號

食用油短缺風暴擴大，沙拉油、耐炸油供貨吃緊，桶裝沙拉油價格飆破千元，甚至有錢也買不到。從雲嘉南到高雄、屏東，餐飲業者叫苦連天，有人上網徵油，有人被迫更換油品，甚至無油可用，只能暫停營業。食用油短缺已不只是業者的成本危機，更衝擊民生消費與餐飲生計。

新聞眼／食安風暴 演變為物價危機

中聯油脂停工至今，即將屆滿一個季度，缺油問題逐漸浮上檯面。經濟部雖已開始著手擴大進口、要求台糖增產，明顯緩不濟急，沙拉油缺口若持續無法補足，短則影響明年第一季年菜售價，長則影響外食價格、消費者物價指數（ＣＰＩ），經濟部不可不慎。

遊覽車缺工 逾60歲駕駛占22%創新高

交通部公布最新計程車及遊覽車營業調查，其中去年多元計程車增加近萬輛，有近八成載客採用網路資訊平台叫車等方式叫車，路招方式首次降至四成，顯示計程車產業數位化營運已成趨勢；遊覽車部分，駕駛平均年齡為五十二點五歲，且因先前公路局開放延齡駕駛關係，六十歲以上駕駛占比百分之廿二點一，創歷史新高。

台糖粗油採購案流標！市場吃緊 沙拉油缺口難補

中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標的食安事件後，迄今未恢復生產，導致國內沙拉油大缺貨。經濟部雖責成台糖要擴大精煉油品產能，填補油品缺口，但台糖十月中旬的粗油採購案，卻因無廠商投標而流標，短期想要填補油品缺口，恐怕難上加難。

遊覽車、公路客運需求不同 業者籲大客車駕駛分流訓練

遊覽車、汽車客運駕駛持續缺工，根據交通部調查，有百分之廿二點一的遊覽車駕駛已年逾花甲，換言之，未來八年內，有近四分之一的司機將屆齡退休。對此，遊覽車業者坦言，少子化及高齡化，對勞動力帶來衝擊，只盼改善福利能留才，也希望政府能將大客車駕駛按業務分流訓練。

粗油招標案流標！學者呼籲 鬆綁台糖價格管制

台糖採購三千噸粗油招標案因無人投標而流標，經濟部認為原因是高雄市政府新增對粗油的食安要求，新規上路，但粗油價格已隨著沙拉油價格大漲而水漲船高，經濟部若在招標價格上未給台糖空間，下一次招標也不見得就能成功。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。