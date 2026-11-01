同志遊行17萬人上街 今年充滿政治味

第廿四屆台灣同志遊行「聲做伙聽，路做伙行」昨於台北市政府前廣場登場，吸引逾十七萬人上街。賴清德總統未出席，在臉書打氣指出，平權不能走回頭路。

國民黨主席鄭麗文裝扮為「黑魔女」梅菲瑟，隔空祝福並稱不讓偏見限制愛。

西門町同志酒吧遭搜索惹議，引發同志社群不滿，加上台北市長選情激烈，今年遊行充滿「政治味」。台灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳說，更多人站出來表達憤怒。

台北市長蔣萬安現身時現場一度混亂，有民眾抗議要蔣不要抄同志酒吧，有人喊「我的市長沈伯洋」，也有人以「蔣萬安凍蒜」反擊不滿聲浪。

蔣萬安為了同志酒吧遭搜索的爭議第三度致歉，並說，北市警局將在尊重司法調查前提之下，盡可能最大程度公開調查報告。

民進黨台北市長候選人沈伯洋則說，警察執法應有一致標準，不只是被動防範，應主動創造友善環境。

昨天遊行隊伍中，酷兒男同志虎迪，與先生毫瑞從嘉義北上參加遊行，兩人特地從網路上蒐集針對性少數的惡意留言以及評論，編織成身上的裝飾「戰袍」。

虎迪手裡標語寫著「都二○二六年了，還在抓同志？」。他說，警方取締同志場所、侵害同志生活空間的爭議屢屢發生，希望不論現在或未來，政府都能重視同志與性少數的生活空間，「我們會守法，也希望警察守法」，國家才會愈來愈好。