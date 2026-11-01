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粗油招標案流標！學者呼籲 鬆綁台糖價格管制

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台糖採購三千噸粗油招標案因無人投標而流標，經濟部認為原因是高雄市政府新增對粗油的食安要求，新規上路，但粗油價格已隨著沙拉油價格大漲而水漲船高，經濟部若在招標價格上未給台糖空間，下一次招標也不見得就能成功。

中央大學經濟系教授吳大任指出，沙拉油存在供應缺口，市場價格自然上揚，消費者可能轉而購買其他食用油，使其他油品需求增加，價格也跟著上漲，形成連動效應。

不過，在這一波缺油風波中，台糖的沙拉油售價並沒調漲，民生用三公升裝售價一六九元，從二○一○年至今沒有漲過價，十八公升營業用則會根據市場行情調整，基於國營事業有穩定物價的責任，維持市場最低價。

吳大任指出，當台糖沙拉油售價漲價空間受到管制時，台糖採購粗油的能力就會受到影響，有可能因為出價不符市場行情而買不到粗油，或是硬著頭皮買下高價粗油，加工生產的沙拉油卻只能繼續維持原價賣，此將影響台糖正常經營。若政府對價格管制過嚴，使台糖無法依市場條件調整售價，將影響台糖的採購能力。

吳大任表示，公用事業定價的概念，是受管制業者應按平均成本及相關成本合理定價，而非被要求凍結價格，當原物料成本上升時，售價也應能適當地反映成本，政府可以要求台糖以不虧損為前提調整售價，以增進社會福利，台糖只有順利買到足夠的粗油，才能實現增產的目標。

另一方面，沙拉油是食品加工或外食團膳常用的食用油，價格便宜是核心原因，吳大任說，當沙拉油漲價或是因沙拉油缺貨而改用其他油品時，都可能影響到外食定價、團膳合約。

台糖 價格 油價 經濟部長

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