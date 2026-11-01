價格飆漲沙拉油缺貨 小吃店哀號

食用油短缺風暴擴大，沙拉油、耐炸油供貨吃緊，桶裝沙拉油價格飆破千元，甚至有錢也買不到。從雲嘉南到高雄、屏東，餐飲業者叫苦連天，有人上網徵油，有人被迫更換油品，甚至無油可用，只能暫停營業。食用油短缺已不只是業者的成本危機，更衝擊民生消費與餐飲生計。

市面沙拉油、耐炸油短缺，許多小吃、餐廳業者買不到油，只能上網「徵油」。嘉義縣朴子市吳姓小吃業者說，從一開始缺塑膠袋，到現在連買一桶沙拉油，都快比登天還難了，生意愈來愈難做，沙拉油一路飆到每桶一千一百元，還不一定有貨。

高雄張姓肉燥飯業者表示，一桶沙拉油價格動輒上千元，實在吃不消，只好改採散裝方式，以每公升一百多元少量進貨，減輕一次性採購負擔。

民雄鄉姜姓自助餐業者說，本周廠商直接說沒貨，請他改買一千三百五十元的芥花油，成本與原先相差近一倍，小本生意吃不消，廉價耐炸油品質差，也不適合炒菜用，現在只能改炸豬油。

吳姓早餐業者表示，九月開始油品供貨就不穩，跟廠商叫貨，常只送來一桶，有時甚至不來，只得「公休」。

「缺貨狀況已持續半個月」，嘉義有食品材料行業者說，現在想跟油商訂貨都缺貨，每次僅到貨一、二桶，每天都有客人來店裡問，電話也接不停，並非惡意囤貨或漲價，是真的沒貨賣。

雲林縣斗六市的食品行表示，油品事件爆發後，因中聯油脂不能出貨，只能轉買美食家、大成等油品，油品供不應求。九月中旬後開學，團膳業者用油殷切，缺油日益嚴重，就算中央喊增產、開放進口，短時間難以補足缺口。

經濟部表示，先前已協調大統益、長輝及台糖增產，每月合計增加四千四百噸沙拉油供應量，也責成台糖辦理粗油採購及擴大精煉產能，力拚十二月起再增加每月五百噸供應量。