遊覽車、公路客運需求不同 業者籲大客車駕駛分流訓練

遊覽車、汽車客運駕駛持續缺工，根據交通部調查，有百分之廿二點一的遊覽車駕駛已年逾花甲，換言之，未來八年內，有近四分之一的司機將屆齡退休。對此，遊覽車業者坦言，少子化及高齡化，對勞動力帶來衝擊，只盼改善福利能留才，也希望政府能將大客車駕駛按業務分流訓練。

日豪客運董事長林建良表示，遊覽車司機「真的很缺」，就觀察推論，全國應至少有四分之一的車輛處於閒置狀態、無駕駛可開。

林建良指出，遊覽車駕駛需上山下海，可能好幾天不能回家，且駕駛必須具備相關經歷，門檻較高。現有駕駛平均年齡亦高達五十二點五歲，未來十年遊覽車缺工問題恐逐步攀升。業者只能盡力提高待遇留才。

遊覽車客運商業同業公會全聯會秘書長胡屬運表示，遊覽車不像公路客運定時、定點、路線固定，駕駛需在出發前心中就有條安全的路，串起沿途景點、用餐地點及休息點等應注意狀況；需經驗累積，並非僅靠導航。

胡屬運指出，遊覽車駕駛面對複雜的道路設計、突發狀況及車輛保養維護皆需要豐富經驗，四十歲以上資深駕駛是主力群體，平均年齡達五十二點五歲尚屬合理。

胡屬運建議，遊覽車業應朝「分類營運」發展，將業務區分明確。例如專營交通車及專營旅遊車，車輛應有不同配置要求，駕駛的訓練也應分流，舒緩部分缺工壓力。同時期盼政府能放寬法規，讓其他具備駕駛經驗的交通業別，例如貨車轉客車，能在經過適當的職業訓練後互相支援。