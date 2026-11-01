遊覽車缺工 逾60歲駕駛占22%創新高

交通部公布最新計程車及遊覽車營業調查，其中去年多元計程車增加近萬輛，有近八成載客採用網路資訊平台叫車等方式叫車，路招方式首次降至四成，顯示計程車產業數位化營運已成趨勢；遊覽車部分，駕駛平均年齡為五十二點五歲，且因先前公路局開放延齡駕駛關係，六十歲以上駕駛占比百分之廿二點一，創歷史新高。

根據交通部最新旅行及運輸業（不含報關業及倉儲業）產值調查，去年台灣旅運業總產值高達二點三兆，其中航空運輸業收入四七一四億元居冠，其次為海洋水運業三五○五億元、汽車貨運業三四四一億元及郵政業三○四七億元。鐵路及捷運運輸業盈餘增加四十億元，虧損大減百分之九十三，但汽車客運業仍持續虧損。

此外，交通部還公布去年遊覽車、計程車營運調查狀況。其中遊覽車部分，有多達五成五的遊覽車業者表示，司機有短缺情形，平均每家短缺三點九人。規模愈大的業者愈缺，擁有卅輛以上遊覽車的大型業者駕駛短缺率達百分之六十八點七。若按業者經營型態觀察，兼營旅遊及交通車業務者最缺司機，短缺率近六成。

駕駛年齡部分，遊覽車駕駛平均年齡為五十二點五歲，五十歲以上占比高達百分之六十七點四，且因先前公路局開放延齡駕駛關係，六十歲以上駕駛占比百分之廿二點一、創歷史新高。此外，駕駛平均月薪達四點八萬，雖然已較以往成長，但仍有百分之十五點六的駕駛考慮停開遊覽車，主因為收入不佳、壓力太大及客源不穩定，其次則為屆齡退休。

至於計程車部分，交通部調查發現，全國計程車業呈現多元化成長快速，且朝數位轉型發展趨勢。去年全台計程車達九點二萬多輛，成長百分之一點二，其中多元計程車增加九一七二輛，占比提高至近四成。

交通部表示，兼職計程車駕駛人占比逐年增加，去年已攀升至百分之十八點九，平均每月營業總收入約三萬五千元。全職小黃運將則可達五萬五千元，其中加入車隊及多元計程車駕駛人營收表現又較好。