醫療減碳 永續ESG評選17醫院獲獎

聯合報健康事業部與厚生基金會合作舉辦、衛福部指導的第二屆「健康永續ＥＳＧ評選」昨天頒獎，共十七家醫院獲獎，涵蓋社區健康投資、就醫經驗、永續創新及韌性醫療四大面向。今年首度依醫學中心、區域醫院與地區醫院分組，「卓越典範獎」由台北榮總、部立豐原醫院、台北市關渡醫院奪冠。

衛福部醫事司長劉越萍表示，衛福部以永續治理、碳管理、水源管理、低碳醫療、綠色供應鏈、人才培育六大面向推動醫院ＥＳＧ，「有健康的台灣，社會才能永續。」各醫院應分享成功經驗，發揮乘法效應。

評審團主席、陽明交大校長林奇宏表示，許多醫院比首屆進步，當前醫療永續趨勢是社區醫療與在宅醫療，減少民眾奔波大醫院，就是具體減碳行為。

聯合報社長游美月表示，醫療永續是對人的溫度及實質照顧，聯合報期盼透過舉辦醫療奉獻獎、永續評選等活動持續發揮影響力，讓好的作法複製至全台。

台北榮總每天抽血檢驗達二八○○人次，連假後暴增至四○○○人次，耗費大量塑膠試管。北榮安全衛生室主任王馥庭指出，導入智慧檢驗系統後，病人可透過手機Ａｐｐ查看抽血結果，所需時間中位數僅五十七分鐘，另透過檢體整併、共用、加驗等流程優化，減少七成七試管消耗。

血液透析是醫療碳排一大痛點，豐原醫院導入智慧慢性病管理系統ＳｕｓＱＩ，將病人腎功能保留率提升至百分之九十五點八，每年減少二二六二氧化碳當量碳排。豐原醫院院長李永恒指出，去年醫院營運成長百分之十二點一四，範疇一、二碳排卻下降百分之一點○二，顯示營運成長不一定增加碳排。

關渡醫院副院長林麗華表示，關渡醫院有北榮這個醫學中心作為後盾，整合醫療、慢性病、長照與社區健康服務，設立社區據點提供健康篩檢、衛教及到宅醫療；另導入ＴＩＧＥＲ模式，評估長者身體功能，依風險分層提供運動、營養介入，並持續追蹤。

聯合報健康事業部同步於華山文創園區舉辦「健康行動 永續未來」市集，設有智慧醫療、健康檢測及疾病預防等體驗攤位，活動持續至十一月一日，且現場可現場接種流感及新冠疫苗，符合公費資格民眾可攜健保卡，上午十時至十二時、下午二時至四時可於現場接種。