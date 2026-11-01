4醫院深耕偏鄉 縮短醫療差距

聯合報／ 記者林琮恩蘇湘雲陳慶安／台北報導

醫療永續不僅在於減碳，更攸關社會責任，第二屆「健康永續ＥＳＧ評選」昨將「特別獎」頒給馬偕醫院、輔大醫院、嘉義基督教醫院、旗津醫院。馬偕醫院深耕新竹尖石鄉，提供廿四小時駐診；嘉義基督教將醫療帶入嘉義偏鄉；旗津醫院醫護深入違建訪視長者；輔大醫院在中部偏鄉提供早療及長照資源。

馬偕醫院院長張文瀚表示，永續不只是碳排治理，更攸關如何「把愛傳承下去」，馬偕醫院於俄烏戰爭期間多次派醫護救援，即使飯店遭炸毀仍義不容辭；國內也關注兒童篩檢及早療，並深入新竹尖石鄉，提供巡迴醫療、廿四小時駐診及遠距醫療，縮短醫療資源落差，累計服務十四萬人。

旗津醫院管理室主任蘇佩虹表示，團隊深入社區訪視長者，足跡遍布馬祖廟、老人服務中心等，並設置長照站，與志工、營養師合作打造健康廚房，提供長者餐食，每年送餐達一萬六○七六次，營養不良追蹤比率達百分之百。因當地違建遍布，家訪時常要靠口耳相傳，打聽長者住處，才能順利訪視。

偏鄉兒少每五至六位，即有一位發展篩檢疑似異常，嘉義基督教醫院營運長陳冠宏指出，該院自二○○八年起，由醫師、社工、心理師組成團隊，深入偏鄉部落聯合評估，讓三歲以下兒少發展異常通報率提升五倍至七十點二，通報年齡從四點二歲降至二點九歲。

輔大醫院副院長徐明洸表示，院方與輔大音樂系、民間團體合作，整合醫療、音樂治療、遠距科技，在中部偏鄉為兒少、長者提供支持，在台西、口湖兒童發展中心提供早療服務，改善偏鄉難以穩定聘任音樂治療師、課程難持續等困境；另在中度失能者占逾八成的四湖德蘭日照中心，提供長者認知刺激、肢體活動課程。

偏鄉 醫院 尖石鄉

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