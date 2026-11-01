國1五堵到汐止目標明年拓寬 卓揆：盼5年完工解開千千結

國道一號基隆五堵到新北汐止間約五公里路段，長期上下班尖峰時段大塞車，時速僅卅多公里，通勤族怨聲載道，交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，斥資卅六億元把四線道拓寬為六線道。行政院長卓榮泰說，希望明年動工，五年內完工，「把這段路的千千結全打開」，尖峰行車時間可節省十至十五分鐘便利通勤族。

交通部指出，基隆往南的車流約百分之七十三使用國一，對每天往返基隆、雙北市民而言，五堵至汐止路段壅塞是長期影響生活品質的交通瓶頸。拓寬計畫總經費卅六點五億元，主要將該路段由四線道拓寬為六線道，雙向各配置三車道。

工程朝二○二七年第一至第二季動工目標努力，完工後尖峰行車速率可由每小時廿三至卅二公里提升至八十至八十二公里。並將優化汐止集散道路，適度分離國一轉換國三與汐止交流道之車流，進而減少交織及主線回堵情形。

卓榮泰視察表示，交通部評估工程完成後，尖峰行車時間可節省十至十五分鐘，行車速率也將明顯提升。針對基隆其他交通需求，也會關注捷運與客運等大眾運輸量能，希望讓基隆鄉親能縮短通勤路程。基隆市議長童子瑋指出，向中央爭取推動國道拓寬，就是希望讓基隆人通勤順起來，提供市民更便利穩定的交通選擇。