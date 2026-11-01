聽新聞
0:00 / 0:00

國1五堵到汐止目標明年拓寬 卓揆：盼5年完工解開千千結

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
交通部推動國一五堵至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰（前中）昨天視察相關進度。記者游明煌／攝影
交通部推動國一五堵至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰（前中）昨天視察相關進度。記者游明煌／攝影

國道一號基隆五堵到新北汐止間約五公里路段，長期上下班尖峰時段大塞車，時速僅卅多公里，通勤族怨聲載道，交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，斥資卅六億元把四線道拓寬為六線道。行政院長卓榮泰說，希望明年動工，五年內完工，「把這段路的千千結全打開」，尖峰行車時間可節省十至十五分鐘便利通勤族。

交通部指出，基隆往南的車流約百分之七十三使用國一，對每天往返基隆、雙北市民而言，五堵至汐止路段壅塞是長期影響生活品質的交通瓶頸。拓寬計畫總經費卅六點五億元，主要將該路段由四線道拓寬為六線道，雙向各配置三車道。

工程朝二○二七年第一至第二季動工目標努力，完工後尖峰行車速率可由每小時廿三至卅二公里提升至八十至八十二公里。並將優化汐止集散道路，適度分離國一轉換國三與汐止交流道之車流，進而減少交織及主線回堵情形。

卓榮泰視察表示，交通部評估工程完成後，尖峰行車時間可節省十至十五分鐘，行車速率也將明顯提升。針對基隆其他交通需求，也會關注捷運與客運等大眾運輸量能，希望讓基隆鄉親能縮短通勤路程。基隆市議長童子瑋指出，向中央爭取推動國道拓寬，就是希望讓基隆人通勤順起來，提供市民更便利穩定的交通選擇。

汐止 基隆 國道

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國有地整頓 汐止區力行市場旁停車場11/9免費試停

國光客運脫班 兩月累計挨罰45萬

通學步道改善完成 雙溪台2丙新增百米懸臂式人行道

木新路堤外自行車道 11月3日至4日因施工封閉

相關新聞

台糖粗油採購案流標！市場吃緊 沙拉油缺口難補

中聯油脂今年六、七月爆發苯駢芘超標的食安事件後，迄今未恢復生產，導致國內沙拉油大缺貨。經濟部雖責成台糖要擴大精煉油品產能，填補油品缺口，但台糖十月中旬的粗油採購案，卻因無廠商投標而流標，短期想要填補油品缺口，恐怕難上加難。

新聞眼／食安風暴 演變為物價危機

中聯油脂停工至今，即將屆滿一個季度，缺油問題逐漸浮上檯面。經濟部雖已開始著手擴大進口、要求台糖增產，明顯緩不濟急，沙拉油缺口若持續無法補足，短則影響明年第一季年菜售價，長則影響外食價格、消費者物價指數（ＣＰＩ），經濟部不可不慎。

粗油招標案流標！學者呼籲 鬆綁台糖價格管制

台糖採購三千噸粗油招標案因無人投標而流標，經濟部認為原因是高雄市政府新增對粗油的食安要求，新規上路，但粗油價格已隨著沙拉油價格大漲而水漲船高，經濟部若在招標價格上未給台糖空間，下一次招標也不見得就能成功。

油品缺口…經部擴大媒合 協助商圈夜市

中聯油脂因爆發食安問題而停工，導致國內沙拉油出現缺口，且迄今未解。經濟部表示，先前已協調大統益、長輝及台糖增產，每月合計增加四千四百噸沙拉油供應量，力拚於十二月起再增加每月五百噸供應量。

廣角鏡／Hello Kitty×蜜柑站長 高捷彩繪列車首航

高雄捷運蜜柑站長首度和Hello Kitty聯名的彩繪列車昨天下午首航，以「超級好朋友」為主題，是高捷營運十八年來首度採用車體外觀全包膜，搭配車內主題彩繪。

4醫院深耕偏鄉 縮短醫療差距

醫療永續不僅在於減碳，更攸關社會責任，第二屆「健康永續ＥＳＧ評選」昨將「特別獎」頒給馬偕醫院、輔大醫院、嘉義基督教醫院、旗津醫院。馬偕醫院深耕新竹尖石鄉，提供廿四小時駐診；嘉義基督教將醫療帶入嘉義偏鄉；旗津醫院醫護深入違建訪視長者；輔大醫院在中部偏鄉提供早療及長照資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。