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華航星光馬拉松萬聖節登場 李洋鳴槍、華航董總領跑吸引8千名跑者

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
華航董事長高星潢、總經理陳漢銘及賽事協辦指導贊助單位參加貴賓體驗組，身體力行推廣健康運動。圖／華航提供
華航董事長高星潢、總經理陳漢銘及賽事協辦指導贊助單位參加貴賓體驗組，身體力行推廣健康運動。圖／華航提供

航空業吹起馬拉松熱潮，中華航空今天在台北大佳河濱公園舉辦第三屆「華航馬拉松星光夜跑」，分為半程馬拉松組（21K）、漫遊健跑組（10K）及親子星空組（6K），吸引逾8千名海內外跑者共襄盛舉。現場有萬聖節主題造景、星光音樂會及特色市集，華航制服人員也提著南瓜桶發送糖果，為跑者及親子家庭增添歡樂氛圍，打造結合運動、音樂與節慶元素的星光嘉年華。

中華航空表示，華航馬拉松從路跑賽事逐步發展為兼具運動、旅遊及娛樂體驗的品牌盛會，讓跑者能更加享受慢跑樂趣。本屆賽事由運動部長李洋為21K半程馬拉松組鳴槍開跑；華航董事長高星潢、總經理陳漢銘加入領跑行列，和跑者一同用腳步響應全民運動。

華航指出，今年馬拉松以「親子運動嘉年華」為主題，吸引大人小孩大手牽小手出發，共有近500名青少年及小朋友熱情參與，在萬聖夜留下難忘回憶。其中，台灣首位全英羽球公開賽男單冠軍球星林俊易、台灣網球好手曾俊欣及極地超馬好手陳彥博都到場共襄盛舉。陳彥博母親更是傷後重返跑場，和兒子一起跑出6K好成績。

華航表示，現場抽出長程線、區域線及國內線逾30張機票，加上共20萬會員飛行哩程等好禮抽獎，讓跑者有機會下一站飛向世界各地。星光音樂會則邀請DJ林貓王、藝人魏如萱及理想混蛋接力演出，為活動注入滿滿活力。

華航第三屆馬拉松星光夜跑今 (31) 日於台北大佳河濱公園盛大開跑，由董事長高星潢（右四）、總經理陳漢銘 (右三)、運動部長李洋（左四）、運動部政務次長黃啟煌 (左三) 共同鳴槍，揭開賽事序幕。圖／華航提供
華航第三屆馬拉松星光夜跑今 (31) 日於台北大佳河濱公園盛大開跑，由董事長高星潢（右四）、總經理陳漢銘 (右三)、運動部長李洋（左四）、運動部政務次長黃啟煌 (左三) 共同鳴槍，揭開賽事序幕。圖／華航提供

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