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中油：11月民生、工業用戶天然氣不調漲 電業用戶調漲4%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
為配合政府穩定國內物價政策，115年11月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。圖為中油石化事業部前鎮儲運所儲槽一景。 中央社
為配合政府穩定國內物價政策，115年11月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。圖為中油石化事業部前鎮儲運所儲槽一景。 中央社

中油31日宣布，中東衝突升溫，荷莫茲海峽周邊水域10月份商船遇襲事件頻傳，LNG供應受阻；加以歐亞冬季備氣需求增加，國際LNG價格上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為配合政府穩定國內物價政策，115年11月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

工業用戶方面，台灣中油115年1至9月累計吸收金額逾150億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並為降低產業成本負擔，11月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由台灣中油吸收。電業用戶方面，為適度反映上漲的氣源成本，11月電業用戶天然氣價格調漲4%。

中油指出，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策持續滾動檢討。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

中油 調漲 天然氣

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