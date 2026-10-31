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台灣同志遊行台北登場 主辦單位估17萬人上街「做伙行」

中央社／ 台北31日電
第24屆台灣同志遊行31日在台北舉行，大批民眾走上街頭，台北市政府前道路聚集眾多人潮，參與者揮舞彩虹旗幟，場面熱鬧。中央社
第24屆台灣同志遊行31日在台北舉行，大批民眾走上街頭，台北市政府前道路聚集眾多人潮，參與者揮舞彩虹旗幟，場面熱鬧。中央社

同志界盛事台灣同志遊行今天下午登場，吸引民眾盛裝出席，主辦單位表示，伴隨舒適好天氣，遊行估計有17萬人參與，一起上街頭「聲做伙聽，路做伙行」。

一年一度台灣同志遊行今年邁入第24屆，中午時太陽雖偶爾露面帶來炙熱感，但下午陣陣微風吹起，為同志遊行增添爽朗氛圍。

許多民眾盛裝打扮出席遊行、Cosplay熱門動漫遊戲角色，有人打扮成皮克敏、吉伊卡哇、皮卡丘等，吸引眾人目光，適逢萬聖節，民眾也帶著南瓜等應景小物在身上。

台灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳在遊行前接受媒體聯訪指出，今年遊行主題為「聲做伙聽，路做伙行」，面對社會輿論極化與國際反DEI（多元、平等、包容）浪潮，希望透過實體遊行喚起民眾關注這些性別議題同時也可以回到「傾聽」這件事上，才能夠去理解他人差異、跨越標籤來瞭解這些議題。

遊行隊伍約在下午2時30分出發，由各家變裝皇后引領遊行隊伍前行，並分北、南兩路線，分別在下午4時30分左右陸續回到北市府前廣場。

適逢選舉年，根據主辦單位統計，今年有8個政黨包含民進黨、國民黨青年團、民眾黨、社會民主黨、時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟參與。

許多遊行民眾也帶著心中支持的候選人旗幟或小物，展現對候選人的支持，而台北市長參選人沈伯洋、蔣萬安也都在台北市長辯論會後分別現身同志遊行現場。

沈伯洋約3時30分身穿印有吉祥物奔奔、抱抱手持彩虹旗、頭戴彩虹帽的特製服裝加入遊行，並親自發送限定飄帶，與遊行民眾開心合影；而蔣萬安則是4時30分左右到台北市性別平等辦公室攤位，途中卻遭不滿北市萬華酒吧搜索爭議的民眾嗆聲。

根據主辦單位統計，今年台灣同志遊行共有超過180個團體報名參加，伴隨著舒適的好天氣，遊行估計也吸引超過17萬人參與。

第24屆台灣同志遊行31日在台北市府前廣場舉行，日籍參與者穿戴皮卡丘造型在北市府拍照留念。中央社
第24屆台灣同志遊行31日在台北市府前廣場舉行，日籍參與者穿戴皮卡丘造型在北市府拍照留念。中央社

同志遊行 台北 萬聖節

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