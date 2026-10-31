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蔣萬安、沈伯洋現身同志遊行 現場民眾反應兩樣情

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
企業倡議隊伍猛男團手持大型英文字母道具與彩虹氣球參與台灣同志遊行。 記者張文玠／攝影
企業倡議隊伍猛男團手持大型英文字母道具與彩虹氣球參與台灣同志遊行。 記者張文玠／攝影

國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安，民進黨台北市長候選人沈伯洋今陸續現身台灣同志遊行，但民眾反應兩樣情。短短幾百公尺路程，蔣萬安一路被嗆，「萬安、萬安，不要抄同志酒吧」、「遊行不是你的萬聖節趴踢」等抗議聲不絕於耳，甚至有一群人舉起「洋流」旗幟尾隨，高喊「我的市長沈伯洋」，場面混亂。

日前的西門町同志酒吧不當搜索爭議，引發同志社群強烈不滿。蔣萬安今下午4點半左右，一如往年慣例，造訪同志遊行的台北市性別平等辦公室攤位，只不過，今天從下車到步行至攤位的短短幾百公尺路途，抗議聲如影隨形。有一群人舉著「洋流」旗幟尾隨蔣萬安，高聲喊出「我的市長沈伯洋」，蔣萬安支持者則不甘示弱回喊「蔣萬安凍蒜」。

還有不少民眾聽到「我的市長沈伯洋」口號，誤以為是沈伯洋到場，走近一看發現是蔣萬安，立刻掉頭就走。

反觀下午3點半左右同志遊行現場的沈伯洋，沿途民眾熱情要求合影，遊行隊伍中也不乏民眾戴著「洋流」飄帶，或高舉洋流旗幟。沈伯洋受訪時說，每年都會來同志遊行，去年是跟老婆、女兒一起來，今年因為行程太趕，無法帶妻女一起同樂。

有媒體詢問沈伯洋對同志酒吧遭不當搜索的看法，若當選市長，如何防止類似歧視再發生？沈說，警察執法應有一致標準，不該只是被動防範，應主動創造友善環境，在政策融入性別審計的概念，透過制度檢視政策是否符合性別平等，而非反而造成新的不平等。

沈伯洋強調，一年一度的台灣同志遊行，是社會展現平等與自由的重要方式，但他更希望這樣的友善氛圍不只存在於遊行當天，而是落實在一年365天的日常生活之中。

因西門町酒吧不當搜索爭議，有民眾在今天的同志遊行現場高舉「背向萬安」標語，不歡迎台北市長蔣萬安來同志遊行。記者葉冠妤／攝影
因西門町酒吧不當搜索爭議，有民眾在今天的同志遊行現場高舉「背向萬安」標語，不歡迎台北市長蔣萬安來同志遊行。記者葉冠妤／攝影

台北市長蔣萬安到台灣同志遊行的台北市性別平等辦公室表達支持，沿途民眾嗆聲連連。記者葉冠妤／攝影
台北市長蔣萬安到台灣同志遊行的台北市性別平等辦公室表達支持，沿途民眾嗆聲連連。記者葉冠妤／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋於辯論會後趕赴參加同志遊行。記者葉冠妤／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋於辯論會後趕赴參加同志遊行。記者葉冠妤／攝影

台北市長蔣萬安今下午現身台灣同志遊行的台北市性別平等辦公室攤位。記者葉冠妤／攝影
台北市長蔣萬安今下午現身台灣同志遊行的台北市性別平等辦公室攤位。記者葉冠妤／攝影

蔣萬安 同志遊行 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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