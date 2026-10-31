蔣萬安、沈伯洋現身同志遊行 現場民眾反應兩樣情

國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安，民進黨台北市長候選人沈伯洋今陸續現身台灣同志遊行，但民眾反應兩樣情。短短幾百公尺路程，蔣萬安一路被嗆，「萬安、萬安，不要抄同志酒吧」、「遊行不是你的萬聖節趴踢」等抗議聲不絕於耳，甚至有一群人舉起「洋流」旗幟尾隨，高喊「我的市長沈伯洋」，場面混亂。

日前的西門町同志酒吧不當搜索爭議，引發同志社群強烈不滿。蔣萬安今下午4點半左右，一如往年慣例，造訪同志遊行的台北市性別平等辦公室攤位，只不過，今天從下車到步行至攤位的短短幾百公尺路途，抗議聲如影隨形。有一群人舉著「洋流」旗幟尾隨蔣萬安，高聲喊出「我的市長沈伯洋」，蔣萬安支持者則不甘示弱回喊「蔣萬安凍蒜」。

還有不少民眾聽到「我的市長沈伯洋」口號，誤以為是沈伯洋到場，走近一看發現是蔣萬安，立刻掉頭就走。

反觀下午3點半左右同志遊行現場的沈伯洋，沿途民眾熱情要求合影，遊行隊伍中也不乏民眾戴著「洋流」飄帶，或高舉洋流旗幟。沈伯洋受訪時說，每年都會來同志遊行，去年是跟老婆、女兒一起來，今年因為行程太趕，無法帶妻女一起同樂。

有媒體詢問沈伯洋對同志酒吧遭不當搜索的看法，若當選市長，如何防止類似歧視再發生？沈說，警察執法應有一致標準，不該只是被動防範，應主動創造友善環境，在政策融入性別審計的概念，透過制度檢視政策是否符合性別平等，而非反而造成新的不平等。

沈伯洋強調，一年一度的台灣同志遊行，是社會展現平等與自由的重要方式，但他更希望這樣的友善氛圍不只存在於遊行當天，而是落實在一年365天的日常生活之中。

因西門町酒吧不當搜索爭議，有民眾在今天的同志遊行現場高舉「背向萬安」標語，不歡迎台北市長蔣萬安來同志遊行。記者葉冠妤／攝影

台北市長蔣萬安到台灣同志遊行的台北市性別平等辦公室表達支持，沿途民眾嗆聲連連。記者葉冠妤／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋於辯論會後趕赴參加同志遊行。記者葉冠妤／攝影