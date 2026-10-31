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力挺性平 蘇巧慧、蕭美琴出席同志遊行：平權需要所有人小心守護

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統蕭美琴、民進黨新北市長候選人蘇巧慧出席同志大遊行。圖／蘇巧慧辦公室提供
副總統蕭美琴、民進黨新北市長候選人蘇巧慧出席同志大遊行。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長候選人巧慧今天和副總統蕭美琴、民進黨苗栗市長候選人林月琴，以及多位民進黨黨公職共同出席同志遊行蘇巧慧表示，她會繼續和大家站在一起，小心守護得來不易的平權成果，希望讓每一個人都有選擇的自由，成為自己想要的模樣。

蕭美琴表示，看到越來越多國內外朋友加入平權行列，看見台灣天空上的彩虹，令人感到無比驕傲，20年前她曾在立法院為被退回的同志權益法案舉行記者會倡議對話；這條路雖然漫長、走得不容易，過程中有淚水、辛酸，但也有感動與成就，這條路是大家一步一腳印共同走出來的。

蘇巧慧回憶，七年前她有機會代表大家的聲音在立法院按下表決器，完成婚姻平權的立法，法案通過的那一刻，從青島東路上傳來歡呼聲，許多人留下感動的淚水，天邊更出現了彩虹，台灣的平權往前邁進了一大步，為台灣社會寫下重要歷史。

蘇巧慧指出，七年過去，越來越多人願意理解差異、尊重不同的人生選擇，不過近期許多國內外事件也提醒了大家，平權和自由民主一樣，並不是爭取到一次就能永久存在，而是需要所有人不停努力、小心守護，因此她一定會繼續和大家站在一起，在平權的路上繼續前進。

蘇巧慧說，作為分配公眾資源的政府、公職人員，應該要為民眾在制度中撐出空間，讓每一個人都能有實質條件自由選擇。

蕭美琴 蘇巧慧 同志遊行 2026九合一選舉 新北市選舉

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