三總1至8月離島醫療支援人次破萬 將擴展服務科別、設分級後送機制

三軍總醫院今天舉辦健康台灣深耕計畫第一階段成果發表會，分享計畫內容人才永續、專業培育、智慧醫療、社會責任等面向，院長蔡宜廷指出，該院除持續改善醫事人員工作環境，亦強化離島服務，透過專科門診支援、在地手術、遠距會診等措施，光是今年1至8月，離島偏鄉醫療支援服務已逾萬人次；在永續發展方面，範疇一、二碳排放量，較前一年減少5.16%。

蔡宜廷提到，三總持續改善醫事人員工作環境，強化專業培育，結合智慧科技提升臨床照護效能，並將成果逐步融入日常醫療服務，並發展智慧醫療，研發人工智慧（AI）心電圖系統，研究成果刊登於「Nature Medicine」及「NEJM AI」等國際期刊，並推動AI胸部X光、FHIR醫療資料標準化及智慧照護應用，今年亦通過HIMSS EMRAM第6級國際認證，持續推進智慧醫療與AI治理。

社會責任方面，三總強化離島醫療服務，蔡宜廷說，透過專科門診支援、在地手術及遠距會診等措施，今年1至8月離島偏鄉醫療支援服務已逾萬人次，並於金門3處衛生所推動遠距專科會診，持續提升在地醫療量能與照護可近性。在永續發展方面，三總完成ISO 14064-1溫室氣體盤查及第三方查證，範疇一、二碳排放量較前一年減少5.16%，持續將節能減碳及永續治理融入醫院營運。

國防部軍醫局局長陳元皓提到，智慧醫療不應僅著重AI輔助診斷，更應從臨床與行政工作的實際需求出發，改善工作流程、減輕醫事人員負擔並提升醫療品質，讓科技應用真正發揮效益。此外，面對重大災害及平戰轉換需求，醫療韌性須奠基於平時整備，從能源、通訊、人員能力到指揮體系，確保核心醫療功能在不同情境下持續運作，將成果轉化為軍醫體系長期應變與醫療支援能力。

衛福部次長林靜儀說，健康台灣深耕計畫並非單純提供經費補助，而是希望不同層級及地區醫療機構，能依自身需求運用資源，突破既有制度限制，改善工作流程與病人照護模式，各醫院發展的創新作法與實際經驗，除可改善自身面臨的問題，也能提供其他醫療機構借鏡，作為未來政策精進的重要參考。第二階段亦將持續簡化行政流程、減輕文書負擔，讓醫院專注於實質改善與創新應用。

蔡宜廷指出，三總第二階段健康台灣深耕計畫，將持續深化人才培育、AI治理及FHIR醫療資料標準化，並擴大成熟智慧醫療應用；離島醫療遠距專科會診將由3科擴增至7科，串聯澎湖、金門、馬祖等離島據點，結合遠距監測與分級後送機制，提升醫療可近性與區域韌性，延續第一階段成果，深化人才培育、智慧醫療與永續發展，持續朝智慧、永續與韌性醫療的目標邁進。