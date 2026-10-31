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36億拓寬國1五堵與汐止間5公里解尖峰塞車苦 卓榮泰：5年完工解開千千結

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰今天視察工程進度。記者游明煌／攝影
交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰今天視察工程進度。記者游明煌／攝影

國道1號基隆五堵到新北汐止間約5公里的路段，長年以來每天上下班尖峰時段都大塞車，時速約僅30多公里，通勤族怨聲載道已久，交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，將花36億把4線道拓寬為6線道。行政院長卓榮泰說，希望明年動工，5年內完工，「把這段路的千千結全打開」，尖峰行車時間可節省10至15分鐘，是通勤族福音。

交通部指出，基隆往南的車流約73%使用國1，對每天往返基隆、雙北的市民而言，五堵至汐止路段的壅塞，是長期影響生活品質的交通瓶頸。拓寬計畫總經費36.5億元，主要將該路段由4線道拓寬為6線道，雙向各配置3車道。

除拓寬外也辦理地磅站動線調整、南下汐止匝道及南北向集散道路改善，以及5處邊坡補強。工程朝2027年第1至第2季動工目標努力，完工後尖峰行車速率可由每小時23至32公里提升至80至82公里。並將優化汐止集散道路，適度分離國1轉換國3與汐止交流道之車流，進而減少交織及主線回堵情形。

卓榮泰今視察表示，該計畫2年前核定，中央將全力支持，期盼透過拓寬道路、增設匝道及改善車流交織，縮短基隆往返台北的通勤時間。交通部評估工程完成後，尖峰行車時間可節省10至15分鐘，行車速率也將明顯提升，期待交通部積極與優良廠商溝通，促成後續投標，加速建設進程。

針對基隆其他交通需求，卓榮泰指出，他也會關注捷運與客運等大眾運輸的量能，希望讓基隆鄉親早上能多睡幾分鐘、通勤路程縮短幾分鐘，晚上更早回家吃到溫暖的晚餐。

基隆市議長童子瑋指出，改善基隆交通，需要中央與地方持續合作，他持續向中央爭取推動國道拓寬，就是希望讓基隆人通勤順起來，不再把寶貴的人生浪費在塞車上。未來也會持續確保基隆捷運順利動工，讓客運與軌道相互銜接，提供市民更便利、穩定的交通選擇。

童說，從國道容量、客運班次到軌道路網一起推進。他也會持續爭取國道客運「基隆發車、直達台北、快速折返」，也向中央反映問題，期盼透過調整發車起點、增加運能及優化調度，讓乘客都能順利上車。

交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰（右三）今天視察工程計畫相關期程進度。記者游明煌／攝影
交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰（右三）今天視察工程計畫相關期程進度。記者游明煌／攝影

交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰今天視察工程進度。記者游明煌／攝影
交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰今天視察工程進度。記者游明煌／攝影

國1五堵與汐止間5公里尖峰塞車苦，交通部將花36億拓寬。記者游明煌／攝影
國1五堵與汐止間5公里尖峰塞車苦，交通部將花36億拓寬。記者游明煌／攝影

交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰（右二）今天視察工程進度。記者游明煌／攝影
交通部推動五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程，行政院長卓榮泰（右二）今天視察工程進度。記者游明煌／攝影

汐止 塞車 卓榮泰 國道 通勤族

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