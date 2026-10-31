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加油還不急！中油宣布下周油價繼續凍漲 累計吸收318.6億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中油宣布油價繼續凍漲。今年1至9月中油稅前虧損103億元。圖／中油提供
中油宣布油價繼續凍漲。今年1至9月中油稅前虧損103億元。圖／中油提供

中油31日宣布，下周（11月2日至8日）國內汽、柴油價格維持不變，國內油價連7凍。統計美伊自2月28日開戰，中油實施油價凍漲政策至今，已吸收318.6億元。

國內92無鉛汽油每公升售價維持31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、柴油每公升29.9元。

根據國內油價公式，前周7D3B指標油每桶114.83美元，本周漲至117.01美元，新台幣對美元匯率則從32.515兌一美元升值至32.460兌一美元，考量匯率後指標油80％變動幅度為上漲1.38％。

中東戰事衝突持續升溫，原油供應風險遽升，國際油價上漲。為照顧國內民生與平穩物價，國內油價繼續凍漲。政府減稅之外，中油也吸收漲幅，其中，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，11月2日至11月8日中油各再加碼吸收7.9元及9.8元，合計汽、柴油各共吸收11.6元及11.9元。

中油表示，將持續掌握國際政經情勢及油品市場供需變化，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。

中油9月稅前虧損19億元，至9月底稅前虧損103億元，累積虧損達910億元。據中油評估，10月、11月、12月各月虧損約在100億元左右，因此到今年年底，累積虧損上看1257億元，接近資本額1301億元。

中油 油價 匯率 柴油

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