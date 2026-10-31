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蔣萬安現身台北同志大遊行 遭嗆「背向萬安」不要再抄同志酒吧

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行。中央社
台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行。中央社

台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行，視察台北市性別平等辦公室攤位，部分同志舉起「背向萬安」、「同志遊行不是你的萬聖節趴踢」標語，也喊不要再抄同志酒吧，還有群眾高喊沈伯洋凍蒜。

針對遊行群眾不滿警察局搜索同志酒吧，蔣萬安受訪指出，之前就已經表達過，對這次警察同仁在執法過程的不當言行，已表達嚴正立場，而且要求即刻調查、懲處，也表達對這次受影響的人，非常的抱歉。

蔣萬安說，未來市府持續展現、推動各項性平、確保持續推動性平友善的政策，性平辦也把市府這幾年推動的一些具體政策做說明。

媒體也追問警察局的行政調查報告，蔣萬安指出，已經跟警察局說在尊重司法調查前提之下，盡可能做最大程度公開，也有要求警察局，一定要說明，當然現在已經進入司法調查程序，也請警察局在司法調查偵查不公開原則保障之下，盡可能一切公開透明。

蔣萬安強調北市對性平，其實做了非常多，包括性平友善廁所，教育局在校園開始進行相關規畫，還有彩虹巴士，另外市府也參與國際組織去說明，跟各主要城市交換意見，當然還有性別友善餐廳、標章認證，這些會持續努力，「沒有最好，只有追求更好」。

台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行，視察台北市性別平等辦公室攤位。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行，視察台北市性別平等辦公室攤位。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行，有同志舉起「背向萬安」抗議。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行，有同志舉起「背向萬安」抗議。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行，視察台北市性別平等辦公室攤位。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行，視察台北市性別平等辦公室攤位。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行，有同志舉起標語抗議。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安結束電視辯論會後，下午現身台北市府前廣場2026年第24屆台灣同志遊行，有同志舉起標語抗議。記者楊正海／攝影

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