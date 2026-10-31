上千人同樂！專家授健康密技、動畫歌曲嗨翻天 健康永續市集11月1日續辦

在邁向健康永續的過程中，從每個人的正念生活型態、身心健康、呼吸道傳染病的防護到運動習慣的養成、醫療端的支持等，每一環節都是重點。在2026年「健康行動 永續未來」健康人生有限公司市集沙龍、短講活動中，多位專家分享許多含金量很高的資訊、臨床觀察，現場還有台灣聲優研究所分享多首兒時動畫歌曲，上千位民眾、醫界專家熱情參與，活動延續至2026年11月1日星期日，在華山1914文創園區中4B館持續綻放健康、永續力量。

正念生活型態 助長輩打開心門

據花蓮慈濟醫院資料統計，衰弱門診中超過五成五長者的具孤獨風險， 花蓮慈濟醫院老年醫學科主任高聖倫表示，該院團隊為此設計八周的「正念生活型態」社會處方箋計畫，協助長輩重新找回生活重心並學習自我照顧。

「社會處方不是要取代藥物治療，而是補上藥物治療缺乏的部分。」高聖倫分享，該院團隊設計的課程包括：飲食察覺、正念呼吸、手作香草包、葉子拓印與纏繞畫等，透過每周1次3小時的課程，重新感受自己的身體，也藉由創作表達想法。經過八周的課程後不少長輩逐漸打開心門，院方的前、後測結果也顯示，超過八成五的長輩在社會孤立、孤獨感及生活滿意度三個方面獲得明顯改善。

多重病毒大亂鬥 醫籲：左流右新才能有雙重防護

此外，秋冬氣溫下降，流感與新冠病毒威脅不容輕忽。台北市立聯合醫院中興院區整合醫學科醫師姜冠宇提醒，秋冬適逢節慶及尾牙聚會，人群接觸頻繁，容易形成「多重病毒大亂鬥」，尤其高齡者及慢性病患者，更應提高警覺。

姜冠宇分享臨床案例，一名長輩感染新冠痊癒、返回安養院後，卻在一個月後因缺氧再度住院，住院長達一個月。「很多人急性感染期過後一兩周看似沒事，卻在一周或一個月後因後遺症再次急診住院。」他強調，疫苗主要是降低重症與死亡風險，並非保證不感染，同時也呼籲符合資格的民眾善用「左流右新」政策，經醫師評估後同時接種流感與新冠疫苗，為秋冬健康增添雙重防護。

旋轉太極 啟動內在療癒力量

在生活沙龍中，台北醫學大學榮譽教授韓柏檉亦分享健康理念，他表示，透過「旋轉太極」可以啟動內在的療癒力量，而太極的核心精神在於「自然而然」，並落實「鬆、慢、空」與「無我、無框」境界，讓人處於空空洞洞、無私無慮的狀態，順應自然並與天連接。

韓柏檉強調，真正實踐的關鍵在於「走出來就對了」；只要願意靜下來鬆綁自己，就會發現每個人都有屬於自己的節奏與韻律。在日常生活中，若能每天花五至十分鐘慢下來做練習，且持續不輟，便能促進氣血循環，幫助交感神經與副交感神經達到平衡。此外，他也將旋轉融入太極、舞蹈，過去在生病、痊癒後，他每天做三次這樣的運動，每次做50分鐘，透過居家練習太極、旋轉，筋骨也更為鬆軟、舒服。

台大醫院行動App 兼顧溫度、效率

在活動現場，台灣大學醫學院附設醫院永續辦公室副執行長賴台軒也接受醫聲Podcast訪問，他表示，近年來，臺大醫院積極推動智慧轉型，以「行動服務 App」串聯民眾就醫前、中、後的完整流程，讓就醫民眾更能有效節省時間、就醫也更有效率。

事實上，這項App也提供線上預約掛號、檢查提醒通知、看診與領藥進度即時查詢、線上繳費及線上申請診斷書等多元服務，目前下載量已突破40萬人次，民眾滿意度高達8成以上。賴台軒指出，數位化不僅省去病友來回奔波與等候時間，也大幅減少院內紙本作業，兼顧環保永續，讓醫療流程更具溫度與效率。

花蓮慈濟醫院老年醫學科主任高聖倫表示，當民眾練習正念處方箋，在熱鬧的環境中慢下來、深呼吸一口氣，心也會跟著安定下來，同時也讓大家看見，陪伴自己的身心其實是很容易開始。圖／聯合報健康事業部提供

醫師提醒，疫苗主要是降低重症與死亡風險，同時也呼籲符合資格的民眾善用「左流右新」政策，經醫師評估後同時接種流感與新冠疫苗，增添雙重防護。圖／聯合報健康事業部提供