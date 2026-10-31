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5歲車禍、16歲再逢意外癱瘓 30歲的他靠「眼動科技」翻轉人生獲金鷹獎

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
30歲的蔡承恩獲「身心障礙楷模金鷹獎」。記者翁唯真／攝影
30歲的蔡承恩獲「身心障礙楷模金鷹獎」。記者翁唯真／攝影

30歲的蔡承恩經歷兩次重大意外，導致身體癱瘓，生活起居及讀書都需要媽媽全程幫忙，不過他仍憑藉努力從資訊管理系畢業，不僅擔任全國身心障礙國民運動會運動員的宣誓代表與聖火傳遞手，也創立「眼動科技創作繪本、經營自媒體，今年獲衛福部身障楷模金鷹獎表揚，期待用自身故事鼓勵大家。

蔡承恩今在爸媽陪同下出席頒獎典禮，蔡承恩說，他5歲時遭遇重大車禍，進入加護病房，當時昏迷指數只有三，可能變成植物人，不過後來老天爺給予機會，從加護病房離開，媽媽也勤勞替他復健，漸漸恢復跑跑跳跳。

不過老天真的愛開玩笑，16歲那年再度遭遇意外，導致身體無法動彈，讓他相當沮喪，當時在加護病房內想「我其實很多事都做不了，但家人在旁邊陪伴我，思考我還能夠做什麼事情？家人都沒有放棄我，那我怎麼能放棄我自己？」

蔡承恩二次嚴重受傷時，發現自己相當不便，選擇資訊領域可以學習，透過媽媽陪讀、幫忙作筆記，協助他的生活起居，順利從大學畢業。且為了讓身體不再退化，媽媽仍持續每天陪他復健。

除了學業上的成就，蔡承恩也投入地板滾球比賽成為南投代表，並受邀擔任全國身心障礙國民運動會運動員宣誓代表，蔡承恩說，當下接到電話以為是詐騙，怎麼會找上他。不過後來想想他能夠運動更應該以自身力量，讓大眾知道其實身體不管有什麼障礙，都可以擁抱運動。

蔡承恩表示，因為身體狀況導致聲音無法很大聲，因此每天都在家訓練肺活量，讓自己在宣誓時更加有力量。「今天能夠獲獎也感到很開心，能夠帶給大家更多力量，不要去看到自己的障礙，而是看到自己還能做什麼事情。」

每年12月3日是「國際身心障礙者日」，由衛福部社家署舉辦的「身心障礙楷模金鷹獎」今年已邁入第30屆，累計340位優秀的身心障礙者接受表揚，今共表揚10位得獎者。每一位得獎者皆在教育、文化、就業、藝術及公益服務層面有傑出的表現，本獎項期許藉由肯定他們在社會上的優良事蹟，促進大眾對身心障礙者有更多的認識，並且給予支持，營造更平等、友善、共融的社會。

30歲的蔡承恩（中）獲「身心障礙楷模金鷹獎」。記者翁唯真／攝影
30歲的蔡承恩（中）獲「身心障礙楷模金鷹獎」。記者翁唯真／攝影

30歲的蔡承恩獲「身心障礙楷模金鷹獎」。記者翁唯真／攝影
30歲的蔡承恩獲「身心障礙楷模金鷹獎」。記者翁唯真／攝影

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