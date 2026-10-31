快訊

新聞幕後／徐巧芯揭辯論「展現真實蔣萬安」 再提1關鍵：所有藍白的痛

「個人電腦部署RAM太浪費」 網見奧特曼言論炸鍋：真是個自私自利的混蛋

台北市長辯論／矢板明夫分析蔣萬安「攻防3主軸」 沈伯洋有3特點

聽新聞
0:00 / 0:00

急重症醫療拉警報！醫管學會籲：全面調健保支付標準 鎖定急重難支付

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台灣醫務管理學會今天辦理第10屆第二次會員大會暨2026年THIS學術年會。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，未來一年將倡議調整高風險、高技術、高工時的「急難重症照護」健保支付標準，才能應對醫療資源緊繃、人力流失的考驗。圖／台灣醫務管理學會提供
台灣醫務管理學會今天辦理第10屆第二次會員大會暨2026年THIS學術年會。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，未來一年將倡議調整高風險、高技術、高工時的「急難重症照護」健保支付標準，才能應對醫療資源緊繃、人力流失的考驗。圖／台灣醫務管理學會提供

台灣醫務管理學會今天辦理第10屆第二次會員大會暨2026年THIS學術年會。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，未來一年將倡議調整高風險、高技術、高工時的「急難重症照護」健保支付標準，才能應對醫療資源緊繃、人力流失的考驗。

「沒有健康的國人，就沒有強韌的國家；沒有健全的醫療體系，就沒有永續的台灣」，洪子仁指出，全民健保是台灣社會安定的基石，但健全財務與體制永續刻不容緩，因此台灣醫務管理學會在2023年提出「醫療支出是投資，不是成本」的倡議，經過近幾年的大力倡導，已在產、官、學、研各界凝聚了高度共識，翻轉過去僅將醫療視為社會支出的消極思維。

然而，投資必須精準落實到最關鍵的醫療防線上。面對急重症醫療資源緊繃、醫事人力流失的嚴峻考驗，接下來的2027年，台灣醫務管理學會將進一步提出全新階段的核心倡議，為「全面調整急難重支付標準」。

洪子仁強調，必須推動健保資源實質挹注於高風險、高技術、高工時的急難重症照護，以合理、具尊嚴的支付標準穩定第一線急重症救護量能，這將是引領台灣健保體系邁向價值醫療、深化體制永續的新主軸。

此外，洪子仁指出，面對極端氣候、疫病再起與突發公共衛生事件，「韌性」是醫療防衛的關鍵基石。今天多位專家齊聚，深入探討韌性國家醫療整備計畫，以及從平時轉換為災害來臨時的挑戰與實務。

在科技發展上，洪子仁說，「人」是醫療體系韌性的根本核心。推動數位轉型與智慧科技，目的在於為臨床賦能、減輕第一線醫事人員工作負荷，營造有尊嚴的友善職場，讓醫療照護回歸以人為本。 

為了迎向淨零轉型與永續治理，洪子仁指出，面對全球氣候危機與淨零碳排浪潮，醫療體系作為守護生命的堡壘，更應成為守護地球的表率。從能源管理、綠色採購到永續治理，落實 ESG 已經是現代醫院不可迴避的責任，更是機構提升長期韌性與社會競爭力的必然之路。

洪子仁鼓勵各位醫管同仁，醫務管理在醫療體系中扮演著關鍵的中樞神經與跨域橋樑。無論是制度倡議、醫療品質提升、數位轉型還是資源治理，都需要醫管專業的智慧與承擔，攜手從理念投資邁向實質制度變革，共同為台灣打造一個具備高度韌性、永續且充滿溫度的健康照護體系。

重症 健保 警報 洪子仁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳國樑／長者健保補助 別吵錯重點

復發影響工作…30歲乾癬患者用藥2年被迫停藥 病友籲取消健保下車條款

三商壽號召民眾捐熱血

因應超高齡化 將加強預防、評估與活動空間

相關新聞

30歲兒捐6器官遺愛人間 國內器捐量年降1成 專家曝原因

來自宜蘭的30歲呂先生去年因腦幹出血，多處求醫得到結果是救回來可能也是植物人，經過母親糾結後，決定遺愛人間，將兒子的6項年輕器官捐出，造福他人。台灣器官捐贈今年總捐贈量較往年少了1成，專家分析，活摘器官、癌症會因移植傳染等負面新聞影響造成，但等待器官捐贈的民眾仍超過1.1萬人，將持續在宣導上繼續努力，將成功且好的故事分享，減輕民眾疑慮。

西門町酒吧不當搜索引眾怒 台灣同志遊行估15萬人站出來

2026年台灣同志遊行下午將於台北市政府前廣場登場。主辦單位台灣彩虹公民行動協會認為，日前西門町同志酒吧遭警方不當搜索事件，喚起多元性別社群對同志空間遭公權力壓迫的憤怒與傷痛，再加上天氣舒適，預估今年遊行參與人數將上看15萬人。

「2026年，還在抓同志？」遊行民眾穿戰袍 喊話政府：希望警察守法

因日前發生西門町同志酒吧遭警方不當搜索、員警言詞涉及歧視等爭議，今天舉行的第24屆台灣同志遊行，隨處可見民眾手持「GAY不是警察的業績提款機」、「身障情慾不是罪，恐同歧視才不配」等標語表達訴求。男同志伴侶虎迪、毫瑞將社會對性少數的惡意評論穿戴上身，虎迪說，這些歧視性言語都將成為繼續推進性別平等、同志運動的動力。

台灣未來要更好清潔隊員更不可或缺！彭啓明：明年提計畫改善福利待遇

環境部長彭啓明今天表揚全國模範清潔隊員時表示，面對極端氣候及災後復原，清潔隊員扮演重要角色，台灣未來10年要更好，無法缺少清潔隊員，政府預定明年提出計畫，希望清潔隊員擁有更好福利、待遇和制度，在社會體系愈來愈重要。

中油：11月民生、工業用戶天然氣不調漲 電業用戶調漲4%

中油31日宣布，中東衝突升溫，荷莫茲海峽周邊水域10月份商船遇襲事件頻傳，LNG供應受阻；加以歐亞冬季備氣需求增加，國際LNG價格上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為配合政府穩定國內物價政策，115年11月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

台灣同志遊行台北登場 主辦單位估17萬人上街「做伙行」

同志界盛事台灣同志遊行今天下午登場，吸引民眾盛裝出席，主辦單位表示，伴隨舒適好天氣，遊行估計有17萬人參與，一起上街頭「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。