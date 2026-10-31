急重症醫療拉警報！醫管學會籲：全面調健保支付標準 鎖定急重難支付

台灣醫務管理學會今天辦理第10屆第二次會員大會暨2026年THIS學術年會。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，未來一年將倡議調整高風險、高技術、高工時的「急難重症照護」健保支付標準，才能應對醫療資源緊繃、人力流失的考驗。

「沒有健康的國人，就沒有強韌的國家；沒有健全的醫療體系，就沒有永續的台灣」，洪子仁指出，全民健保是台灣社會安定的基石，但健全財務與體制永續刻不容緩，因此台灣醫務管理學會在2023年提出「醫療支出是投資，不是成本」的倡議，經過近幾年的大力倡導，已在產、官、學、研各界凝聚了高度共識，翻轉過去僅將醫療視為社會支出的消極思維。

然而，投資必須精準落實到最關鍵的醫療防線上。面對急重症醫療資源緊繃、醫事人力流失的嚴峻考驗，接下來的2027年，台灣醫務管理學會將進一步提出全新階段的核心倡議，為「全面調整急難重支付標準」。

洪子仁強調，必須推動健保資源實質挹注於高風險、高技術、高工時的急難重症照護，以合理、具尊嚴的支付標準穩定第一線急重症救護量能，這將是引領台灣健保體系邁向價值醫療、深化體制永續的新主軸。

此外，洪子仁指出，面對極端氣候、疫病再起與突發公共衛生事件，「韌性」是醫療防衛的關鍵基石。今天多位專家齊聚，深入探討韌性國家醫療整備計畫，以及從平時轉換為災害來臨時的挑戰與實務。

在科技發展上，洪子仁說，「人」是醫療體系韌性的根本核心。推動數位轉型與智慧科技，目的在於為臨床賦能、減輕第一線醫事人員工作負荷，營造有尊嚴的友善職場，讓醫療照護回歸以人為本。

為了迎向淨零轉型與永續治理，洪子仁指出，面對全球氣候危機與淨零碳排浪潮，醫療體系作為守護生命的堡壘，更應成為守護地球的表率。從能源管理、綠色採購到永續治理，落實 ESG 已經是現代醫院不可迴避的責任，更是機構提升長期韌性與社會競爭力的必然之路。

洪子仁鼓勵各位醫管同仁，醫務管理在醫療體系中扮演著關鍵的中樞神經與跨域橋樑。無論是制度倡議、醫療品質提升、數位轉型還是資源治理，都需要醫管專業的智慧與承擔，攜手從理念投資邁向實質制度變革，共同為台灣打造一個具備高度韌性、永續且充滿溫度的健康照護體系。