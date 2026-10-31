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影／現身同志遊行 蔣萬安：落實性平友善持續檢討
台北市長蔣萬安今天下午結束首場電視辯論後，隨即趕赴台北市政府前廣場出席第24屆台灣同志遊行現場。針對日前萬華分局員警搜索西門町同志酒吧引發執法過當與歧視爭議，沿途引起部分民眾不滿舉牌抗議，蔣萬安現場受訪時重申，已嚴厲表達立場並要求即刻調查懲處，對於受影響民眾再次表達抱歉。
面對媒體詢問市府是否會最大程度公開行政調查報告，蔣萬安表示，除了已進入司法的案件須恪遵偵查不公開原則外，他已要求警察局在符合法規前提下，盡最大可能對外公開調查內容。他強調，已明確要求警察局必須主動出面清楚說明執法標準，絕不容許任何歧視言語或不當執法。
蔣萬安指出，台北市政府性平辦公室今天也在現場設攤，將市府這幾年推動的性平與友善政策向市民報告。市府團隊將持續展現對多元性別的尊重，推動各項性平友善政策，打造真正包容且多元的台北城。
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