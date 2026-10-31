與蕭美琴出席同志遊行 蘇巧慧：平權需要所有人小心守護

新北市長候選人蘇巧慧下午與副總統蕭美琴及多名黨公職共同出席「第24屆台灣同志遊行」。現場許多民眾紛紛拿出手機要求合影，也有支持者熱情遞上彩虹小物索取簽名，兩人不但來者不拒，更親切「飯撒」，與民眾合比愛心。

蘇巧慧表示，非常高興今年再一次參與同志遊行，未來她會繼續和大家站在一起，小心守護得來不易的平權成果，希望讓每一個人都有選擇的自由，成為自己想要的模樣。

蘇巧慧回憶，7年前她有機會代表大家的聲音在立法院按下表決器，完成婚姻平權的立法，法案通過的那一刻，從青島東路上傳來歡呼聲，許多人留下感動的淚水，天邊更出現了彩虹，台灣的平權往前邁進了一大步，為台灣社會寫下重要歷史。

她說7年過去，越來越多人願意理解差異、尊重不同的人生選擇，不過近期許多國內外事件也提醒了大家，平權和自由民主一樣，並不是爭取到一次就能永久存在，而是需要所有人不停努力、小心守護，因此她一定會繼續和大家站在一起，在平權的路上繼續前進。

作為分配公眾資源的政府、公職人員，應該要為民眾在制度中撐出空間，讓每一個人都能有實質條件自由選擇。蘇巧慧強調，未來她會持續努力，和大家並肩同行，希望讓每一個人都有選擇的自由，成為自己想要的模樣。