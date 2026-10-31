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航空業年賺4千億稱霸旅運產值 鐵道運輸業虧損減少近93%

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
旅遊市場暢旺及公共運輸搭乘人次續升，帶動旅運業發展。記者黃仲明／攝影
旅遊市場暢旺及公共運輸搭乘人次續升，帶動旅運業發展。記者黃仲明／攝影

旅遊市場暢旺及公共運輸搭乘人次續升，帶動旅運業發展，交通部公布2025年旅運業產值調查分析，去年旅運業總產值高達2兆3277億元，航空業以總收入4714億稱霸群雄，但受限薪資調整與匯率，支出大增百億，整體盈餘仍以陸上運輸業最高，達45.1%。

交通部昨日公布2025年旅行及運輸業產值調查分析，相關產業去年仍蓬勃發展，整體營收高達2兆餘元，受限於海洋水運業因2024年紅海危機及港口壅塞拉高基期運價等影響，較2024年減少1285億元。

交通部指出，各業中以航空運輸業收入4714億元居冠，其次為海洋水運業3505億元、汽車貨運業3441億元及郵政業3047億元。

交通部表示，產業收支結算後，稅前盈餘3207億元，較上次統計減少1647億元。以郵政業盈餘增加56億最多；鐵路及捷運運輸業增40億，使行業虧損則從2024年的54億縮減至4億元，減少約93%；汽車客運業雖然虧損幅度收窄，但仍持續虧損。

交通部指出，縱觀盈餘率約13.8%。航空業收入雖稱霸群雄，但因薪資調整與匯率波動影響，航空貨運承攬、運輸及運輸輔助業皆多支出百億元。因此盈餘率以陸上運輸業45.1%最高、港埠業43.1%次之、海洋水運業42%第三。

航空業 鐵道 交通部

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