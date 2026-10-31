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健康永續走進生活！市集體驗智慧醫療 11月1日現場還能打疫苗

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
昕新智慧診所於永續市集介紹AI輔助大腸鏡及癌症篩檢服務，吸引民眾駐足了解智慧醫療新趨勢。圖／聯合報健康事業部提供
昕新智慧診所於永續市集介紹AI輔助大腸鏡及癌症篩檢服務，吸引民眾駐足了解智慧醫療新趨勢。圖／聯合報健康事業部提供

聯合報健康事業部今天於華山1914文創園區舉辦「健康行動　永續未來」健康人生有限公司市集，現場集結智慧醫療、疾病預防與健康照護等多元攤位，讓民眾親身體驗健康創新，並提供流感及新冠公費疫苗接種服務，將預防保健化為實際行動。

54歲的許小姐於地區醫院擔任行政人員，因工作與醫療永續有關，特地前來參觀，希望了解更多資訊。她現場體驗健康知識闖關、了解連續血糖監測技術，也在WaCare攤位體驗血壓量測。她認為，定期量血壓有助掌握健康狀況，發現異常也能及早追蹤，強調健康「真的是要自主管理」。

「血壓是很多疾病的風險因子。」WaCare遠距健康平台提醒民眾，別等有症狀才量血壓。現場推廣居家「722」量血壓原則，鼓勵民眾透過App記錄血壓，並提供禮券、血壓計及健康手環等抽獎好禮。

財團法人亞太心理腫瘤學交流基金會帶來抗癌吉祥物「阿咘師」，章魚造型象徵吃掉癌細胞，八隻觸手代表不同專業的醫療人員，陪伴癌友抗癌。現場也義賣荷柏園捐贈的精油，支持癌友心理照護。基金會提供癌友心理諮商補助，每次800元、每年最多6次，協助癌友及家屬度過難關。

AI揪出腸道病灶 住宿健檢降低篩檢門檻

昕新智慧診所院長朱光恩積極推動AI輔助大腸鏡檢查，即時偵測息肉、提醒醫師留意可疑病灶，提高腺瘤偵測率。現場也介紹基因檢測及胰臟癌三合一篩檢。

考量清腸準備不便，診所與飯店合作推出住宿型健檢。昕新智慧診所行政管理主任毛禮婷表示，很多受檢者都會擔心要在家裡做這些腸道準備很辛苦，他們就不想做，這樣就失去了早期預防、早期篩檢的用意。希望透過住宿安排，降低民眾接受檢查的障礙。

同樣一碗飯，為何有人血糖飆升？華廣生技展示自行研發的「瑞特安活」iFree連續葡萄糖監測系統（CGM）。業者表示，華廣是台灣唯一自行研發製造CGM的廠商，佩戴手臂感測器即可透過手機掌握血糖變化。「每個人對食物的血糖耐受度不同」，監測有助找出飲食地雷。

照鏡子也能測健康！鉅怡智慧「AI健康魔鏡體驗站」，讓民眾站在鏡頭前50秒，無須穿戴設備，即可量測心率、呼吸、血氧等指標。業者表示，心率及呼吸量測技術已取得美國FDA認證，血壓量測仍在審查中。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心以「約定之愛．心願同行」為主題，宣導器官捐贈、安寧緩和醫療及病人自主等「善終三法」，現場陸續有民眾簽署器官捐贈同意書。中心提醒，有意願捐贈器官的民眾，除了簽署同意書，更應事先與家人充分溝通，讓家屬了解並尊重自己的決定，避免日後面臨器官捐贈時，家屬因不知情而錯愕，增加醫療團隊溝通的時間與困難。

樂齡網設置「樂齡生活體驗站」，展示日常生活輔具、居家安全用品，以及運動與認知活動產品，協助長者及照顧者找到適合的生活好幫手，國策顧問簡文仁也到場體驗智慧互動輔具「小黑盤」。樂齡網透過互動活動展現生活的多元可能，讓健康促進融入日常。

左流右新現場開打 醫師把關解疑慮

台北市中正區健康服務中心於永續市集設置「左流右新」公費疫苗接種站，提供國光流感疫苗及莫德納新冠疫苗接種服務，現場一開放就有逾10人排隊登記。接種對象包括65歲以上長者及符合資格的長照、醫事人員。民眾若對接種資格、疫苗副作用有疑慮，可現場諮詢醫師，由醫師評估是否適合接種。

34歲的居服督導洪小姐從聯合報報導得知活動，特地前來參觀，也因符合公費資格，現場排隊接種流感疫苗。11月1日也持續提供接種服務，時間為上午10時至12時、下午2時至4時，符合資格者攜帶健保卡即可前往。

健康永續市集提供公費疫苗接種服務，現場由醫護人員為民眾進行接種前評估，守護秋冬健康。圖／聯合報健康事業部提供
健康永續市集提供公費疫苗接種服務，現場由醫護人員為民眾進行接種前評估，守護秋冬健康。圖／聯合報健康事業部提供

國策顧問簡文仁在現場體驗樂齡網智慧互動輔具，讓健康促進融入日常。記者楊孟蓉／攝影
國策顧問簡文仁在現場體驗樂齡網智慧互動輔具，讓健康促進融入日常。記者楊孟蓉／攝影

鉅怡智慧展示AI健康魔鏡，民眾只要站在鏡頭前約50秒，無須穿戴設備，即可量測心率、呼吸及血氧等健康指標。圖／聯合報健康事業部提供
鉅怡智慧展示AI健康魔鏡，民眾只要站在鏡頭前約50秒，無須穿戴設備，即可量測心率、呼吸及血氧等健康指標。圖／聯合報健康事業部提供

昕新智慧診所推廣早期發現、及早預防的健康觀念。圖／聯合報健康事業部提供
昕新智慧診所推廣早期發現、及早預防的健康觀念。圖／聯合報健康事業部提供

亞太心理腫瘤學交流基金會設置「心理腫瘤・身心支持站」，透過精油義賣及衛教宣導，讓民眾認識癌友心理照護的重要性。圖／聯合報健康事業部提供
亞太心理腫瘤學交流基金會設置「心理腫瘤・身心支持站」，透過精油義賣及衛教宣導，讓民眾認識癌友心理照護的重要性。圖／聯合報健康事業部提供

台北市中正區健康服務中心於永續市集設置「左流右新」接種服務，符合公費資格的民眾可在現場接受流感及新冠疫苗接種。圖／聯合報健康事業部提供
台北市中正區健康服務中心於永續市集設置「左流右新」接種服務，符合公費資格的民眾可在現場接受流感及新冠疫苗接種。圖／聯合報健康事業部提供

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