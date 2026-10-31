食用油缺貨又漲價！桶裝沙拉油飆破千元 小吃店哀號買不到「快比登天難」

食用油近期傳出短缺問題，嘉義多家自助餐、炸物店哀號「買不到油」，原本22公升沙拉油750元，近日已漲破千元，本周甚至直接缺貨，商家叫苦連天。朴子市一間食品材料行被問到怕，索性在門口立黑板寫「沒有油，油在對面」，但對面是加油站，大家只能無奈苦笑。

民雄鄉姜姓自助餐業者說，22公升沙拉油每桶原本750元，上周已漲至1050元，本周廠商直接說沒貨，請他改買1350元芥花油，但成本過高，與原先相差近一倍，小本生意吃不消，或者只有廉價耐炸油，但他認為耐炸油品質差，不適合炒菜用，現在只能改炸豬油。

「現在都沒有油了！」嘉義一家食品材料行業者說，中聯油品出事後停工至今，其他油廠產能跟不上需求，市面上桶裝沙拉油短缺，已經缺貨很久，早期直接跟廠商叫貨，現在只能跟批發商拿，這邊要一點、那邊要一點，才能跟客人交代，不然根本就沒油。

朴子市小吃攤吳姓業者說，這年頭生意真的越來越難做，從一開始缺塑膠袋，到現在連要買一桶沙拉油，都快比登天還難了，沙拉油一路飆到每桶1100元，還不一定有貨，食品材料行買沙拉油，門口直接寫個大黑板「沒有油」，沒油要怎麼做生意。

嘉義另一家食品材料行業者說，現在跟油商訂貨都缺貨，每次僅到貨1、2桶，馬上就賣光了，架上只剩下3公升沙拉油，缺貨狀況已持續約半個月，每天都有客人來店裡問，電話也接不停，並非惡意囤貨或漲價，是真的都沒貨賣了，不知道該怎麼辦。

食用沙拉油近期缺貨又漲價，22公升沙拉油每桶飆破千元，嘉義地區多間食品材料行已無現貨。記者黃于凡／攝影