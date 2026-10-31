穩定國內物價！中油11月民生與工業天然氣價凍漲 電業漲4%

來自宜蘭的30歲呂先生去年因腦幹出血，多處求醫得到結果是救回來可能也是植物人，經過母親糾結後，決定遺愛人間，將兒子的6項年輕器官捐出，造福他人。台灣器官捐贈今年總捐贈量較往年少了1成，專家分析，活摘器官、癌症會因移植傳染等負面新聞影響造成，但等待器官捐贈的民眾仍超過1.1萬人，將持續在宣導上繼續努力，將成功且好的故事分享，減輕民眾疑慮。

2026-10-31 13:08