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穩定國內物價！中油11月民生與工業天然氣價凍漲 電業漲4%

中央社／ 台北31日電
台灣中油今天宣布，為配合政府穩定國內物價政策、降低產業成本負擔，11月民生、工業用戶天然氣價格不予調整。圖為中油石化事業部前鎮儲運所儲槽。 中央社
台灣中油今天宣布，為配合政府穩定國內物價政策、降低產業成本負擔，11月民生、工業用戶天然氣價格不予調整。圖為中油石化事業部前鎮儲運所儲槽。 中央社

台灣中油今天宣布，為配合政府穩定國內物價政策、降低產業成本負擔，11月民生、工業用戶天然氣價格不予調整；電業用戶方面，為適度反映上漲的氣源成本，調漲4%。

台灣中油公司說明，中東衝突升溫，10月荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊水域商船遇襲事件頻傳，液化天然氣（LNG）供應受阻；加以歐亞冬季備氣需求增加，國際LNG價格上漲，致進口氣源成本增加，根據政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。

為配合政府穩定國內物價政策，11月民生用戶天然氣價格不予調整，由中油吸收。

工業用戶部分，中油今年1至9月累計吸收金額逾新台幣150億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並為降低產業成本負擔，11月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由中油吸收。

電業用戶方面，中油指出，為適度反映上漲的氣源成本，11月電業用戶天然氣價格調漲4%。

中油強調，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。

中油 天然氣 中東 荷莫茲海峽

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