「2026年，還在抓同志？」遊行民眾穿戰袍 喊話政府：希望警察守法

因日前發生西門町同志酒吧遭警方不當搜索、員警言詞涉及歧視等爭議，今天舉行的第24屆台灣同志遊行，隨處可見民眾手持「GAY不是警察的業績提款機」、「身障情慾不是罪，恐同歧視才不配」等標語表達訴求。男同志伴侶虎迪、毫瑞將社會對性少數的惡意評論穿戴上身，虎迪說，這些歧視性言語都將成為繼續推進性別平等、同志運動的動力。

31歲的酷兒男同志虎迪，今天與先生毫瑞從嘉義北上參加台灣同志遊行。兩人特地從網路上蒐集針對性少數的惡意留言與評論，編織成身上的裝飾「戰袍」。虎迪說，不管網路上有多少惡意言論，始終會成為推動同志運動與性別平等運動的動力。

虎迪手持的標語寫著「都2026年了，還在抓同志？」他說，主要是想呼應1997年常德街事件、2004年農安街事件，過去警方取締同志場所、侵害同志生活空間的爭議屢屢發生，日前西門町同志酒吧衝突，警方進入現場後將所有人帶走，引發強制帶離及違法搜索的疑慮。他希望不論現在或未來，政府都能重視同志與性少數的生活空間，「我們會守法，也希望警察守法」，國家才會愈來愈好。

今年是虎迪第10年參加同志遊行，他認為應持續回顧台灣性別平權運動的歷程，不斷訴說這段歷史，因為歷史可能被修改，必須透過口述、書寫，或像他今天透過裝扮，讓大家認識同志社群一路走來的歷程。他也提醒，平權會倒退，歧視也不會消失，大家只能盡可能讓歧視愈來愈少。

遊行隊伍中，有民眾手持「GAY不是警察的業績提款機」、「身障情慾不是罪，恐同歧視才不配」等標語，表達對性少數及身心障礙者情慾自主權的支持；也有民眾拿著「我們走了這麼遠，不該再害怕」的FREE HUG標語，不少人上前擁抱，給予彼此溫暖。

遊行隊伍之中，有民眾拿著「我們走了這麼遠，不該再害怕」的FREE HUG標語，不少路人見狀上前擁抱。記者葉冠妤/攝影