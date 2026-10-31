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關渡國際動畫影展閉幕 God is shy獲關渡狗首獎

中央社／ 台北31日電

第16屆關渡國際動畫影展今天圓滿閉幕，為期一週展期吸引4500觀影人次，本屆「關渡狗首獎」由法國動畫「God is shy」拿下，「台灣特別獎」由吳承筠作品「工」獲得。

根據主辦單位提供新聞稿，本屆由金馬獎導演謝文明擔任策展人，匯集海內外知名動畫影人參與，包括日本國寶級動畫大師山村浩二，旅外國際藝術家張徐展，金馬影后陳淑芳共同參與，觀影人數更創下歷年新高。

「關渡狗首獎」作品「God is shy」由喬斯林‧查爾斯（Jocelyn Charles）執導，評審團盛讚本片為動畫藝術開創出全新格局，首次舉辦「觀眾票選獎」亦由本片奪下；「台灣特別獎」得獎作品、吳承筠「工」，以細膩的手繪線條，探討個體與體制之間的衝撞。

另外，「最佳學生獎」由陳亭叡「你不在這個蛋糕裡」獲得，本片以鮮明赤裸的視覺風格，表現同志所面對的情感及家庭議題。

關渡國際動畫節後續將展開巡迴放映，11月14日至12月13日在台北當代藝術館，11月13日至15日在花蓮鐵道電影館。

金馬獎 動畫 影展

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