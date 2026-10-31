聽新聞
0:00 / 0:00
關渡國際動畫影展閉幕 God is shy獲關渡狗首獎
第16屆關渡國際動畫影展今天圓滿閉幕，為期一週展期吸引4500觀影人次，本屆「關渡狗首獎」由法國動畫「God is shy」拿下，「台灣特別獎」由吳承筠作品「工」獲得。
根據主辦單位提供新聞稿，本屆由金馬獎導演謝文明擔任策展人，匯集海內外知名動畫影人參與，包括日本國寶級動畫大師山村浩二，旅外國際藝術家張徐展，金馬影后陳淑芳共同參與，觀影人數更創下歷年新高。
「關渡狗首獎」作品「God is shy」由喬斯林‧查爾斯（Jocelyn Charles）執導，評審團盛讚本片為動畫藝術開創出全新格局，首次舉辦「觀眾票選獎」亦由本片奪下；「台灣特別獎」得獎作品、吳承筠「工」，以細膩的手繪線條，探討個體與體制之間的衝撞。
另外，「最佳學生獎」由陳亭叡「你不在這個蛋糕裡」獲得，本片以鮮明赤裸的視覺風格，表現同志所面對的情感及家庭議題。
關渡國際動畫節後續將展開巡迴放映，11月14日至12月13日在台北當代藝術館，11月13日至15日在花蓮鐵道電影館。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。