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兩度重創癱瘓不放棄 蔡承恩獲衛福部金鷹獎表揚

中央社／ 台北31日電

蔡承恩曾兩度走過生死關卡，從此全身癱瘓、說話吃力。在母親溫柔守護下，他從無法動彈到重拾學習與運動，今年獲衛福部身障楷模金鷹獎表揚，盼各界看見障礙之外的無限可能。

「家人都沒有放棄我，那我怎麼能放棄我自己？」回憶兩場重大意外，蔡承恩今天下午出席頒獎典禮前接受媒體聯訪分享，5歲那年，一場突如其來的車禍將他推進加護病房，昏迷指數一度只有3，甚至可能成為植物人，所幸在醫療照護及母親陪伴下，奇蹟真的發生了，透過長期復健，逐漸恢復行走能力，重新回到校園。

沒想到16歲再度遭遇意外，身體失去活動能力，吃飯、如廁、寫筆記都需要母親協助。面對人生再次重擊，他在加護病房中不斷思考，自己還能做些什麼，後來選擇投入資訊領域，在不受肢體束縛的數位世界尋找可能。

除了學習，蔡承恩也投入運動，不但以南投縣選手身分參加地板滾球比賽，還擔任全國身心障礙國民運動會的運動員宣誓代表與聖火傳遞手。他笑說，接獲邀請當下忍不住懷疑是否遇上詐騙，為了讓宣誓更有力量，特別在家練習聲音及肺活量。

蔡承恩希望透過自己的故事，讓更多人理解，「不要去看到自己的障礙，而是看到自己還能做什麼事情」。

趕在每年國際身心障礙者日（12月3日）前夕，衛生福利部今天舉辦「第30屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮」，由衛福部政務次長呂建德親自向10位得獎者致贈最高榮譽的金鷹獎章與獎座，肯定他們努力耕耘、發光發熱的生命經驗。

衛福部 加護病房 植物人

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