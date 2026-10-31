復發影響工作…30歲乾癬患者用藥2年被迫停藥 病友籲取消健保下車條款

乾癬性疾病不僅讓患者皮膚痛癢，對外觀失去自信，若合併關節炎，更造成生活極大不適。30歲的坊翔因為乾癬，上班常常需要請假，生物製劑雖然有用，卻面臨藥物健保「下車」限制，被迫停藥。台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，協會長年倡議放寬乾癬照光與用藥限制，希望讓病友不再為了治療花大錢。

坊翔今年30歲，從小臉上皮膚被誤診為脂漏性皮膚炎，直到21歲才發現是乾癬。身為上班族，他每天到辦公室都滿臉通紅、手腳皮膚掉屑，同事都以為他曬傷，還懷疑是不是會傳染，嚴重時合併關節炎，腳踝更是「不受控的痛」，常常要請假看醫生，甚至影響情緒易怒，根本無法好好工作。

坊翔經過3次生物製劑療程，恢復狀況都很好，卻因為生物製劑上下車限制規定，必須在用藥2年停藥後，連續2次在未滿6個月內復發，且嚴重程度達10分以上或體表面積復發達50%以上者，才能繼續用藥。他每到療程結束後就再度發病，工作告一段落，需要休養。

因此，坊翔決定成為接案的自由業，才比較能配合病程安排工作，他曾做過室內設計業務、賣車、不動產銷售，如今自己創業接案。現在他自費服用口服藥，皮膚狀況控制穩定。他鼓勵病友，治療路上只要好好配合醫師、好好休息、不要熬夜，大部分都可以控制得好。他希望政府可以取消生物製劑下車限制，嘉惠乾癬病友。

台灣乾癬協會今天舉行「聚焦青年：看見皮膚之外的我」年度公益活動，首映主題影片《我的乾癬人生》，找來四位年輕病友分享一路走來的心情與故事。

台灣乾癬協會理事長柯怡謀指出，乾癬與乾癬性關節炎合稱為「乾癬性疾病」，是尚無法根治的慢性非傳染性疾病，可能造成疼痛與失能，且與糖尿病、肥胖、心血管疾病、憂鬱等其他嚴重非傳染性疾病密切相關。估計全球約有一億人患有乾癬，其中約3成會發展為乾癬性關節炎。

柯怡謀表示，乾癬不是成年人才有的疾病，不少病友在18歲以前就已經發病。台灣一項大型研究，利用全民健康保險資料庫、追蹤超過1萬7000名18歲以下乾癬相關病童，發現2000年到2013年間兒童乾癬盛行率，由0.03%上升至0.07%，增加超過2倍。

柯怡謀說，醫學研究也發現，12至17歲青少年比12歲以下兒童更容易罹患乾癬及乾癬性關節炎。有些孩子甚至是關節炎先出現、皮膚乾癬後來才發生，提醒家長及醫師不能只注意皮膚症狀。

長庚醫院學術組教授級主治醫師黃毓惠說，乾癬可能從青少年時期開始發生，影響外觀、社交，也可能使患者面臨校園霸凌等壓力。若發作年齡約20至30歲，患者可能剛出社會，外觀的異樣眼光可能影響自信與工作，進一步對勞動力與社會經濟帶來衝擊。

乾癬用藥更對女性生育造成隱憂。黃毓惠指出，臨床上有患者擔心免疫調節劑影響胎兒安全，寧可忍受皮膚病灶變嚴重，仍堅持停藥。

黃毓惠表示，台灣內科醫學會等四大醫學會今年曾攜手拜會立法院厚生會，學會理事長、台大醫學院院長吳明賢號召提出自體免疫疾病「6+1整合性戰略」，盼從大數據治理、健保支付、疾病去汙名等面向著手，將自體免疫疾病提升為國家級政策。

王雅馨本身也是病友，深深了解上下車限制造成的困擾，協會曾成功倡議擴大乾癬照光健保給付，去年成功阻止乾癬生物製劑標準調高，未來也會積極倡議取消下車條款。她期待讓所有年輕人接受妥善治療，減少乾癬帶來的病痛和對生活的影響。