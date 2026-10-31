影／出席同志遊行開走 蕭美琴：台灣平權路大家走出來

第24屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前廣場出發，民進黨以「DPP甲妳／你攬牢牢」為主題組隊響應。副總統蕭美琴、民進黨立委蘇巧慧現身中山文化園區仁愛路側入口，出席開走前記者會，以具體行動表達對性別平權與多元價值的支持。

蘇巧慧致詞表示，回顧7年前在立法院按下同婚法案表決器的那一刻，青島東路上傳來的歡呼聲與眼淚，深烙在大家心中。但她也提醒，平權與自由民主一樣，不是爭取到一次就會永久存在，必須不停努力、小心翼翼呵護，才能持續留在身邊。

蕭美琴則指出，這20年來看到越來越多國內外朋友加入平權行列，看見台灣天空上的彩虹，令人感到無比驕傲。她回憶，整整20年前的今天，她曾在立法院為被退回的同志權益法案召開記者會倡議對話；這條路雖然漫長、走得不容易，過程中有淚水、辛酸，但也有感動與成就，這條路是大家一步一腳印共同走出來的。

前立委高嘉瑜（前排左一）、台北市議員林亮君（前排左二）、立委蘇巧慧（前排右二）與副總統蕭美琴（前排右一）出席台灣同志遊行開走記者會。 記者張文玠／攝影

民進黨立委蘇巧慧（左）、副總統蕭美琴（中）與民進黨立委林月琴（右）手持彩虹旗出席台灣同志遊行。 記者張文玠／攝影

民進黨立委及市議員今天下午拉起「DPP甲妳／你攬牢牢」彩虹巨幅走上街頭，響應台灣同志遊行。 記者張文玠／攝影