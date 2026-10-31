快訊

離大選不到1個月！台中市議員江和樹兒子遭逮 涉嫌經營賭場多人交保

結辯最後2分鐘留給柯文哲 蔣萬安曝原因：有基礎才能快速建設台北

西門町酒吧不當搜索喚醒憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

聽新聞
0:00 / 0:00

影／出席同志遊行開走 蕭美琴：台灣平權路大家走出來

攝影中心／ 記者張文玠／台北即時報導
立委蘇巧慧（左四）、副總統蕭美琴（左五）與立委王美琴（右五）手持彩虹旗站在隊伍前排，表達對平權價值的堅定支持。 記者張文玠／攝影
立委蘇巧慧（左四）、副總統蕭美琴（左五）與立委王美琴（右五）手持彩虹旗站在隊伍前排，表達對平權價值的堅定支持。 記者張文玠／攝影

第24屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前廣場出發，民進黨以「DPP甲妳／你攬牢牢」為主題組隊響應。副總統蕭美琴、民進黨立委蘇巧慧現身中山文化園區仁愛路側入口，出席開走前記者會，以具體行動表達對性別平權與多元價值的支持。 

蘇巧慧致詞表示，回顧7年前在立法院按下同婚法案表決器的那一刻，青島東路上傳來的歡呼聲與眼淚，深烙在大家心中。但她也提醒，平權與自由民主一樣，不是爭取到一次就會永久存在，必須不停努力、小心翼翼呵護，才能持續留在身邊。 

蕭美琴則指出，這20年來看到越來越多國內外朋友加入平權行列，看見台灣天空上的彩虹，令人感到無比驕傲。她回憶，整整20年前的今天，她曾在立法院為被退回的同志權益法案召開記者會倡議對話；這條路雖然漫長、走得不容易，過程中有淚水、辛酸，但也有感動與成就，這條路是大家一步一腳印共同走出來的。

前立委高嘉瑜（前排左一）、台北市議員林亮君（前排左二）、立委蘇巧慧（前排右二）與副總統蕭美琴（前排右一）出席台灣同志遊行開走記者會。 記者張文玠／攝影
前立委高嘉瑜（前排左一）、台北市議員林亮君（前排左二）、立委蘇巧慧（前排右二）與副總統蕭美琴（前排右一）出席台灣同志遊行開走記者會。 記者張文玠／攝影

民進黨立委蘇巧慧（左）、副總統蕭美琴（中）與民進黨立委林月琴（右）手持彩虹旗出席台灣同志遊行。 記者張文玠／攝影
民進黨立委蘇巧慧（左）、副總統蕭美琴（中）與民進黨立委林月琴（右）手持彩虹旗出席台灣同志遊行。 記者張文玠／攝影

民進黨立委及市議員今天下午拉起「DPP甲妳／你攬牢牢」彩虹巨幅走上街頭，響應台灣同志遊行。 記者張文玠／攝影
民進黨立委及市議員今天下午拉起「DPP甲妳／你攬牢牢」彩虹巨幅走上街頭，響應台灣同志遊行。 記者張文玠／攝影

副總統蕭美琴（中）出席台灣同志遊行。記者張文玠／攝影
副總統蕭美琴（中）出席台灣同志遊行。記者張文玠／攝影

蕭美琴 同志遊行 蘇巧慧 同婚 性別平權

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

同志遊行將登場 鄭麗君：平權必須在日常真正實踐

賴總統呼應蔡康永：感謝為同志挺身而出的勇敢

卓榮泰：民主來自願意彼此傾聽 行政團隊將續深化平權

台灣同志遊行31日登場 盼共築多元共好社會、邁向真正傾聽

相關新聞

30歲兒捐6器官遺愛人間 國內器捐量年降1成 專家曝原因

來自宜蘭的30歲呂先生去年因腦幹出血，多處求醫得到結果是救回來可能也是植物人，經過母親糾結後，決定遺愛人間，將兒子的6項年輕器官捐出，造福他人。台灣器官捐贈今年總捐贈量較往年少了1成，專家分析，活摘器官、癌症會因移植傳染等負面新聞影響造成，但等待器官捐贈的民眾仍超過1.1萬人，將持續在宣導上繼續努力，將成功且好的故事分享，減輕民眾疑慮。

西門町酒吧不當搜索引眾怒 台灣同志遊行估15萬人站出來

2026年台灣同志遊行下午將於台北市政府前廣場登場。主辦單位台灣彩虹公民行動協會認為，日前西門町同志酒吧遭警方不當搜索事件，喚起多元性別社群對同志空間遭公權力壓迫的憤怒與傷痛，再加上天氣舒適，預估今年遊行參與人數將上看15萬人。

「2026年，還在抓同志？」遊行民眾穿戰袍 喊話政府：希望警察守法

因日前發生西門町同志酒吧遭警方不當搜索、員警言詞涉及歧視等爭議，今天舉行的第24屆台灣同志遊行，隨處可見民眾手持「GAY不是警察的業績提款機」、「身障情慾不是罪，恐同歧視才不配」等標語表達訴求。男同志伴侶虎迪、毫瑞將社會對性少數的惡意評論穿戴上身，虎迪說，這些歧視性言語都將成為繼續推進性別平等、同志運動的動力。

台灣未來要更好清潔隊員更不可或缺！彭啓明：明年提計畫改善福利待遇

環境部長彭啓明今天表揚全國模範清潔隊員時表示，面對極端氣候及災後復原，清潔隊員扮演重要角色，台灣未來10年要更好，無法缺少清潔隊員，政府預定明年提出計畫，希望清潔隊員擁有更好福利、待遇和制度，在社會體系愈來愈重要。

5歲車禍、16歲再遭意外癱瘓 30歲的他靠「眼動科技」翻轉人生獲金鷹獎

30歲的蔡承恩經歷兩次重大意外，導致身體癱瘓，生活起居及讀書都需要媽媽全程幫忙，不過他仍憑藉努力從資訊管理系畢業，不僅擔任全國身心障礙國民運動會運動員的宣誓代表與聖火傳遞手，也創立「眼動科技」創作繪本、經營自媒體，今年獲衛福部身障楷模金鷹獎表揚，期待用自身故事鼓勵大家。

急重症醫療拉警報！ 醫管學會籲：全面調健保支付標準 鎖定急重難支付

台灣醫務管理學會今天辦理第10屆第二次會員大會暨2026年THIS學術年會。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，未來一年將倡議調整高風險、高技術、高工時的「急難重症照護」健保支付標準，才能應對醫療資源緊繃、人力流失的考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。