聽新聞
0:00 / 0:00
影／出席同志遊行開走 蕭美琴：台灣平權路大家走出來
第24屆台灣同志遊行今天下午在台北市政府前廣場出發，民進黨以「DPP甲妳／你攬牢牢」為主題組隊響應。副總統蕭美琴、民進黨立委蘇巧慧現身中山文化園區仁愛路側入口，出席開走前記者會，以具體行動表達對性別平權與多元價值的支持。
蘇巧慧致詞表示，回顧7年前在立法院按下同婚法案表決器的那一刻，青島東路上傳來的歡呼聲與眼淚，深烙在大家心中。但她也提醒，平權與自由民主一樣，不是爭取到一次就會永久存在，必須不停努力、小心翼翼呵護，才能持續留在身邊。
蕭美琴則指出，這20年來看到越來越多國內外朋友加入平權行列，看見台灣天空上的彩虹，令人感到無比驕傲。她回憶，整整20年前的今天，她曾在立法院為被退回的同志權益法案召開記者會倡議對話；這條路雖然漫長、走得不容易，過程中有淚水、辛酸，但也有感動與成就，這條路是大家一步一腳印共同走出來的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。