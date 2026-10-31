彰基舉辦粒線體醫學研討會 6國際權威齊聚推動罕病精準醫療

適逢創院130周年，彰化基督教醫院攜手臺灣粒線體醫學暨研究學會，今天在彰基蘭大衛國際會議廳舉辦國際粒線體醫學研討會，邀集6位國際頂尖專家分享最新研究成果，吸引300多位專家學者參與，彰基總院長陳穆寬盼透過國際交流，為罕見疾病診斷及精準醫療開拓新方向。

彰基指出，粒線體是人體細胞能量供應的重要來源，大腦、心臟及肌肉等器官尤其仰賴粒線體維持正常功能。一旦發生異常，可能造成肌肉無力、發育遲緩、神經系統障礙，甚至影響多重器官。由於症狀複雜，部分患者歷經多年檢查仍無法確診，因此透過基因檢測找出病因，並發展精準診斷與治療策略，已成為國際醫學研究的重要課題。

彰基總院長陳穆寬表示，彰基自1896年創院至今130年，醫療科技不斷進步，但關懷病人的初衷始終不變。此次在魏耀揮教授及劉青山榮譽副院長努力促成下，邀請國際頂尖學者齊聚彰化，透過專題演講與交流，分享研究成果，期盼進一步推動粒線體醫學在神經退化性疾病、老化醫學及幹細胞醫學等領域的研究與應用，也為未來跨國合作建立橋梁。

本次研討會最大亮點，是來自美國、西班牙、奧地利、日本等六位國際權威專家同台交流，研究領域涵蓋遺傳疾病、胎兒診斷、癌症、老化與神經退化，以及臨床照護和精密檢測，呈現粒線體醫學從基礎研究到臨床應用的發展趨勢。

彰基長期投入粒線體及罕見疾病研究，近年整合罕見疾病中心、基因醫學部、粒線體醫學暨自由基學院及原力醫學院等資源，結合基因檢測、遺傳諮詢、跨專科診療與長期照護，協助患者找出疾病原因，依個別需求規劃治療策略，減輕罕病家庭漫長求醫的負擔。

彰基表示，未來將持續深化國際合作，整合臨床醫療、基因醫學與粒線體研究，朝國際級粒線體醫學及罕見疾病臨床研究中心邁進，讓醫療創新轉化為病人的希望，並提升臺灣在國際粒線體醫學領域的能見度。

適逢創院130周年，彰化基督教醫院攜手臺灣粒線體醫學暨研究學會，今天在彰基蘭大衛國際會議廳舉辦國際粒線體醫學研討會，邀集6位國際頂尖專家分享最新研究成果，吸引300多位專家學者參與。圖／彰基提供

適逢創院130周年，彰化基督教醫院攜手臺灣粒線體醫學暨研究學會，今天在彰基蘭大衛國際會議廳舉辦國際粒線體醫學研討會，吸引300多位專家學者參與。圖／彰基提供