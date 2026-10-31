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慈濟新芽獎學金彰化731學子受惠 胡維國受助9年決以法律專業回饋社會

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
慈濟基金會2026年「新芽獎學金」頒獎典禮，今天在彰化靜思堂舉行，今年彰化地區共有731名逆境學子獲獎。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會2026年「新芽獎學金」頒獎典禮，今天在彰化靜思堂舉行，今年彰化地區共有731名逆境學子獲獎。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會2026年「新芽獎學金」頒獎典禮，今天在彰化靜思堂舉行，今年彰化地區共有731名逆境學子獲獎。慈濟表示，透過獎學金及志工長期陪伴，協助家庭經濟困難的孩子安心求學，也讓善意在孩子心中萌芽。

鹿東國小許姓與中山國小蔡姓學生領獎後表示，希望將獎學金交給家長貼補家用，減輕家庭負擔，未來有能力時，也要把這份善意傳遞給更多人，童言童語令人動容。

26歲的胡維國是新芽獎學金長期陪伴的見證者。他童年生活困頓，曾經三餐不繼，2017年就讀二林高中時，因「安心就學」計畫與慈濟結緣，展開長達九年的陪伴歷程，他一邊兼任家教貼補家用，一邊努力求學，2025年考取東吳大學法律研究所，目前兼任作文老師自立生活，期許未來運用法律專業回饋社會。

胡維國感念地說，慈濟的陪伴就像一盞燈，讓他在迷茫時知道自己並不孤單。曾經接受幫助的他，也曾參與偏鄉義診，希望從受助者轉變為助人者，將愛與善意延續下去。

彰化縣政府社會處長王蘭心到場勉勵學子，孩子成長過程遇到困難時，若有穩定力量支持與陪伴，將成為持續前行的重要依靠。

慈濟大學校長劉怡均表示，每個孩子都是未來的希望，新芽獎學金不只是經濟支持，更是對孩子生命價值的肯定，讓他們有機會發揮潛能。

國立和美實驗學校今年有4名學生獲獎，主任陳小萍到場鼓勵，期盼孩子珍惜這份支持，未來將善的種子傳播出去。

慈濟基金會表示，新芽獎學金與育成計畫不僅提供經濟協助，也重視長期關懷及心靈支持，希望陪伴孩子走過困境，累積面對未來的勇氣。

慈濟基金會2026年「新芽獎學金」頒獎典禮，今天在彰化靜思堂舉行，今年彰化地區共有731名逆境學子獲獎。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會2026年「新芽獎學金」頒獎典禮，今天在彰化靜思堂舉行，今年彰化地區共有731名逆境學子獲獎。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會2026年「新芽獎學金」頒獎典禮，今天在彰化靜思堂舉行，今年彰化地區共有731名逆境學子獲獎。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會2026年「新芽獎學金」頒獎典禮，今天在彰化靜思堂舉行，今年彰化地區共有731名逆境學子獲獎。圖／慈濟基金會提供

慈濟 彰化 獎學金 法律 慈濟大學

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