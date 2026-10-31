健康永續ESG評選17家醫院獲獎 不只在醫院等病人、偏鄉社區都要照顧

第二屆「2026健康永續ESG評選」，今天於華山1914文創園區舉行頒獎典禮，全台17間醫院奪獎、一同共襄盛舉。獲獎醫院分別在社區健康投資、就醫經驗、永續創新及韌性醫療4個面向，展現務實的作為、讓民眾走入醫院時「有感」。衛福部醫事司司長劉越萍指出，自113年至今，已陸續輔導100家醫院進行碳盤查，在50家醫院推動節能管理，補助32家醫院培育永續、綠色醫療人才。

「2026健康永續ESG評選」由聯合報健康事業部攜手財團法人厚生基金會舉辦、衛福部指導，是行政、立法與媒體跨權界共同協力，今年評選也首度依醫學中心、區域醫院與地區醫院分組。

「卓越典範獎」由臺北榮總醫院、部立豐原醫院、台北市立關渡醫院奪冠；「傑出實踐獎」由高醫大附設中和紀念醫院、臺大醫院、輔大附設醫院、衛生福利部臺南醫院、嘉義基督教醫院、麻豆新樓醫院、旗津醫院奪下獎項；「潛力發展獎」則由馬偕紀念醫院、高雄榮總醫院、台北慈濟醫院、新光醫院、奇美醫院、台南新樓醫院以及阮綜合醫院獲得。

永續不只是種樹減碳

「在醫療領域中，永續不只種樹、節能減碳，而是對人的溫度及實質照顧。」聯合報社長游美月提到，不論是醫院管理者，或站在第一線面對病人的醫師、護理師，每天在醫療現場面對生命最脆弱，卻也最具韌性的一面，永續不是高高在上的口號，是每天在病房、社區巷弄間，為民眾多設想一點，聯合報舉辦醫療奉獻獎、永續評選，盼發揮影響力，創造正向改變，讓好作法複製至全台。

近年醫護人員承受極大壓力、心理交瘁，多家獲選ESG獎項醫院，以不同政策照顧醫護健康及心靈，讓醫護溫柔守護病人健康。游美月指出，臺大醫院創院131年來，首位護理背景副院長陳佳慧今年上任，代表第一線照護聲音及力量已被社會看見；嘉義基督教醫院面對護理新人離職痛點，將關懷期延長為1年，導入導師制度，將護理離職率降低至4成，遠低於全國平均。

除關懷醫護、達成人力永續，游美月提到，多家醫院以創新模式，解決病人實際問題，臺北榮總智慧檢驗將判讀時間縮短至「一杯咖啡的時間」，減少民眾來回奔波醫院；輔大醫院結合不同專業，將非藥物治療用於兒童早療及長者治療。臺大醫院在離島推動胃癌篩檢，成功成為國家癌症篩檢公衛政策，發揮社會影響力。這些成果凸顯永續不是醫院單打獨鬥，而是社會攜手並進的溫柔力量。

衛福部推醫療ESG 6大面向

衛福部關注醫療ESG，以永續治理、碳管理、水源管理、低碳醫療、綠色供應鏈、人才培育共6大面向分階段推動，劉越萍指出，環境永續、氣候韌性概念簡單，但知易行難，衛福部盼以醫療品質、病人安全為前提，帶領醫療團隊達成各項ESG目標。

劉越萍指出，各家醫院可按上述6大面向檢視自身在醫療永續方面努力成果，並持續響應參與，低碳醫療看似複雜，但只要在醫院內部各項品質改善活動中，將減碳概念納入，便有機會逐步達成目標，此外，綠色醫療供應鏈也是政策重點，衛福部正與經濟部、環境部協作，盼在醫療場域推動循環經濟，盼協助各家醫院把路走得更順。

衛福部與環境部合作，針對醫療永續建立常態性交流合作平台，已有200家醫療院所響應，該平台可讓各家醫院向政府反應實務需求，啟動政策協作，以透析耗材資源循環為例，院所提出耗材種類、產生的碳排量、流程痛點等，政府介入跨領域釐清醫療端感染控制、環境端分類再利用規範等，評估病人安全、醫護工作負荷、環境效益等，規畫試辦計畫，讓政策落地、塑膠耗材循環利用。

「有健康的台灣，社會才能永續。」劉越萍指出，醫療永續需要不同領域共同合作，否則在碳排高的醫療才產品生命週期中，難以達成減碳目標，在各家醫院各自努力之餘，應整理成功經驗，把能做的事情讓不同醫院複製、分享，發揮乘法效應，形成正向循環，加速達到醫療ESG目標，而本次ESG評選，為公私協力良好示範，有助促成正向改變，讓醫療永續不只停留在同溫層。

醫療永續走進社區偏鄉

「許多醫院比第一年成長許多！」作為本次評審團主席的國立陽明交大校長林奇宏則觀察，當前醫療體系推動的永續趨勢是社區醫療與在宅醫療，例如減少民眾集中往大醫院奔波，就是最具體的減碳行為，同時也呼應政府「健康台灣」的目標，將預防醫學融入醫療體系中。

在偏鄉與社區醫療方面，馬偕紀念醫院總院長張文瀚分享，馬偕深耕尖石鄉 IDS 計畫25年，提供24小時駐診、巡迴醫療、專科門診與遠距醫療，累計服務約14萬人次。此外，醫院也結合當地教會據點，推動長者健康整合評估、失智復健和健促宣導，完善社區防護網。

面對離島超高齡化挑戰，高雄市立旗津醫院管理室主任蘇佩虹直言，醫療照護不能在醫院被動等待，旗津醫院與志工組成團隊，走進旗津23個社區據點、廟宇與活動中心，提供量測、肌少症快篩與營養評估，主動發現需要關懷的弱勢長者，落實「長輩在哪裡，健康管理就到哪裡」的理念。

「所有的永續目的都是使人活到老。」輔仁大學附設醫院副院長徐明洸說，輔大醫院發展遠距音樂醫療，針對雲林臺西、口湖及四合等偏鄉的早療兒童與失能長輩，提供每周遠距、定期實體的音樂療育，服務至今累積數千次，改善個案的語言溝通、肢體動作與情緒社交。

人才留任也是永續的一環，面對全台護理人力荒，嘉義基督教醫院營運長陳冠宏透露，院方透過將新人關懷期由3個月延長至1年，同步推行「技能加心靈」雙導師制，以及導入 AI 輔助紀錄，每次可節省10分鐘。這些改變也讓醫院新人離職率降至14%，護理職缺率也下降62%，成功達成急性病床「零關床」。

臺北榮民總醫院職業安全衛生室主任王馥庭表示，北榮深耕金門超過20年，設立心血管中心成功搶救逾3600位急性心肌梗塞患者，節省1.3億元緊急後送費用，且該院也推動全台唯一的輔具巡迴維修服務，近五年走訪偏鄉協助弱勢檢修輔具，讓資源可循環、再利用。

衛生福利部豐原醫院院長李永恒表示，除了推動「智藥護三高 精準保心腎」方案，達到95.8% 腎功能保留率，同時也有效延緩病患洗腎病程，並年減226公噸碳排放。此外，也透過數位化癌症復健服務累計達6957人次，提升病人生活品質同時節省逾9萬張用紙量。

在綠色投資與節能上，台北市立關渡醫院副院長林麗華指出，關渡醫院導入ISO 5001能源管理系統及ESCO節能專案，使全院用電量於2023至2025年間減少17.36%、碳排放量減少18.50%，年度節省電費約428萬元。

企業攜手打造低碳醫療

這次活動也邀請萬益特以及裕利醫藥等企業響應永續行動。裕利醫藥台灣、香港與澳門市場群總裁周志鴻於活動中指出，藥品與醫療供應鏈是未來減碳的重要機會點，呼籲將環境衝擊納入臨床處方考量，以治療氣喘、慢性阻塞性藥物為例，可推廣低碳乾粉吸入器劑型，未來期待攜手合作夥伴，共創低碳醫療生態系。

周志鴻表示，研究顯示，傳統「壓力定量吸入器」（MDI）因含有推進劑，使用端會直接向大氣排放強效溫室氣體，其碳排放量相較乾粉吸入器（DPI）高出24倍，乾粉吸入器的碳足跡僅為其等效劑量的4%。目前全球氣喘治療指引（GINA）已將氣候變遷納入內容，支持在臨床合適且病患能正確操作的前提下，可優先選擇環境友善的乾粉吸入器。

萬益特醫療用品公司台灣總監楊博宇以「從腎臟照護看醫院經營的『永續低碳處方』」為題進行演講，他表示，在面對極端氣候天災時，居家透析更展現高度醫療韌性；以花蓮馬太鞍溪先前因颱風侵襲導致土石流、家園重創為例，當醫療團隊與該公司團隊第一時間掌握病患動態，便迅速將透析藥水專程送至收容安置處所，確保治療無縫銜接不中斷。

談到居家腹膜透析在ESG上的重要展現，楊博宇分析，以E-環境保護來說，居家腹膜透析不僅大幅減少水電的使用，更將病患每月到醫療院所的頻率由13次降至1次，減少92% 的交通碳排與往返時間，整體碳足跡更可降低達86%。

楊博宇強調，未來該公司團隊將持續攜手政府、醫療體系，以「和你一起生活的永續透析模式」守護病人健康，並開創兼具低碳永續、高品質的醫療新篇章。

聯合報健康事業部攜手厚生基金會舉辦「2026健康永續ESG評選」，表揚醫療院所推動健康永續的創新成果。與會貴賓及醫界代表齊聚合影，共同見證台灣醫療永續的實踐與發展。右起聯合報健康事業部營運長吳貞瑩、聯合報系社長游美月、衛福部豐原醫院副院長張崑敏、衛福部豐原醫院院長李永恒、台北市立關渡醫院副院長林麗華、台大醫院副院長陳佳慧、衛福部醫事司司長劉越萍、陽明交通大學校長林奇宏、台北榮總院長陳威明、厚生基金會執行長陳柏同、衛福部醫福會副執行長林名男、總統府國策顧問簡文仁。圖／聯合報健康事業部提供

聯合報健康事業部今（31）舉辦健康永續ESG評選頒獎典禮，邀集政府、醫界及各醫療院所代表齊聚一堂，共同見證醫療永續的實踐成果。前排右起：聯合報健康事業部策略長洪淑惠、厚生基金會執行長陳柏同、聯合報系社長游美月、衛福部醫事司司長劉越萍、陽明交通大學校長林奇宏、總統府國策顧問簡文仁、衛福部醫福會副執行長林名男、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩；第二排右起：台北慈濟醫院副院長徐榮源、台南新樓醫院院長劉啓擧、臺大醫院副院長陳佳慧、臺北榮總院長陳威明、馬偕紀念醫院院長張文瀚、衛福部豐原醫院院長李永恒、衛福部臺南醫院院長歐建慧、高雄市立旗津醫院院長蔡宜純；第三排右起：高雄大學人資室主任林芳君、嘉義基督教醫院營運長陳冠宏、阮綜合醫院醫事副院長劉怡俊、輔仁大學附設醫院副院長徐明洸、奇美醫院副院長鄭天浚、台北市立關渡醫院副院長林麗華、高雄榮總副主任梁興禮、新光吳火獅紀念醫院醫務秘書黃建賢。圖／聯合報健康事業部提供

健康永續，大家一起動起來！「2026健康永續ESG評選」頒獎典禮上，來自全台各醫療院所的代表高舉創意手牌、開心合影，展現醫界攜手推動健康永續的熱情與活力。圖／聯合報健康事業部提供